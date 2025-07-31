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Новости Обстрелы Киева
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Велдкамп после обстрела Киева: Усиление давления на РФ - единственный путь к завершению войны

Велдкамп

После очередного российского обстрела Киева министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп призвал Кремль немедленно прекратить огонь и подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна смертельная атака на Киев: под ударом снова оказались мирные жители - есть погибшие и раненые. Путин должен немедленно согласиться на прекращение огня. Усиление давления на Москву - единственный путь к завершению этой войны", - заявил Вельдкамп.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также прокомментировал атаку. Он отметил, что Украина готова к диалогу о мире, тогда как Россия "ежедневно отвечает только новыми актами агрессии".

"Террор демонстрирует истинные намерения российского режима", - добавил он.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.

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Автор: 

Нидерланды (1627) война в Украине (5425)


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Це ти Мерцу кажи. Він обіцяв засоби тиску і так не дав нічого.
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31.07.2025 15:21 Ответить
необходимость усиления международного давления на Россию Источник: https://censor.net/ru/n3566284

Одно и тоже. Ну так соберитесь все вместе и не давите, а предавите этого клопа.
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31.07.2025 15:34 Ответить
Пішов четвертий рік бла бла бла
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31.07.2025 15:53 Ответить
🤡🤡🤡
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31.07.2025 16:30 Ответить
Просто ляпають язиком, їм-же не пече.
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31.07.2025 16:31 Ответить
Імпотенти. Так і тявкатимуть, пока паРаша не повідгризає від України все, що зможе.
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31.07.2025 16:36 Ответить
 
 