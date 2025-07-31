Велдкамп после обстрела Киева: Усиление давления на РФ - единственный путь к завершению войны

После очередного российского обстрела Киева министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп призвал Кремль немедленно прекратить огонь и подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна смертельная атака на Киев: под ударом снова оказались мирные жители - есть погибшие и раненые. Путин должен немедленно согласиться на прекращение огня. Усиление давления на Москву - единственный путь к завершению этой войны", - заявил Вельдкамп.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также прокомментировал атаку. Он отметил, что Украина готова к диалогу о мире, тогда как Россия "ежедневно отвечает только новыми актами агрессии".

"Террор демонстрирует истинные намерения российского режима", - добавил он.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.

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