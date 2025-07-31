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Новини Обстріли Києва
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Велдкамп після обстрілу Києва: Посилення тиску на РФ - єдиний шлях до завершення війни

Велдкамп

Після чергового російського обстрілу Києва міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп закликав Кремль негайно припинити вогонь і наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна смертельна атака на Київ: під ударом знову опинилися мирні жителі - є загиблі та поранені. Путін повинен негайно погодитися на припинення вогню. Посилення тиску на Москву - єдиний шлях до завершення цієї війни", - заявив Вельдкамп.

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також прокоментував атаку. Він зазначив, що Україна готова до діалогу про мир, тоді як Росія "щодня відповідає лише новими актами агресії".

"Терор демонструє справжні наміри російського режиму", - додав він.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

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Автор: 

Нідерланди (1615) війна в Україні (5462)


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Це ти Мерцу кажи. Він обіцяв засоби тиску і так не дав нічого.
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31.07.2025 15:21 Відповісти
необходимость усиления международного давления на Россию Источник: https://censor.net/ru/n3566284

Одно и тоже. Ну так соберитесь все вместе и не давите, а предавите этого клопа.
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31.07.2025 15:34 Відповісти
Пішов четвертий рік бла бла бла
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31.07.2025 15:53 Відповісти
🤡🤡🤡
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31.07.2025 16:30 Відповісти
Просто ляпають язиком, їм-же не пече.
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31.07.2025 16:31 Відповісти
Імпотенти. Так і тявкатимуть, пока паРаша не повідгризає від України все, що зможе.
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31.07.2025 16:36 Відповісти
 
 