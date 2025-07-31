Велдкамп після обстрілу Києва: Посилення тиску на РФ - єдиний шлях до завершення війни
Після чергового російського обстрілу Києва міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп закликав Кремль негайно припинити вогонь і наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна смертельна атака на Київ: під ударом знову опинилися мирні жителі - є загиблі та поранені. Путін повинен негайно погодитися на припинення вогню. Посилення тиску на Москву - єдиний шлях до завершення цієї війни", - заявив Вельдкамп.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також прокоментував атаку. Він зазначив, що Україна готова до діалогу про мир, тоді як Росія "щодня відповідає лише новими актами агресії".
"Терор демонструє справжні наміри російського режиму", - додав він.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.
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