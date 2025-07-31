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Новини Обстріли Києва
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Під час нічної атаки в київському метро укривалося понад 23,5 тисячі людей, - КМДА

метро

У ніч проти 31 липня в київському метрополітені перебували понад 23 500 людей, які рятувалися від російської повітряної атаки. Серед них було майже 2 000 дітей.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За даними КМДА, це вже дев’ята ніч у липні, коли мешканці столиці масово ховалися в метро під час загрози обстрілів.

У міській адміністрації нагадали, що 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття цілодобово, і на вхід відкриті всі вестибюлі.

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Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

Автор: 

КМДА (2389) Метрополітен (1428)


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