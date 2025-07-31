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Во время ночной атаки в киевском метро укрывалось более 23,5 тысячи человек, - КГГА
В ночь на 31 июля в киевском метрополитене находились более 23 500 человек, которые спасались от российской воздушной атаки. Среди них было почти 2 000 детей.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
По данным КГГА, это уже девятая ночь в июле, когда жители столицы массово прятались в метро во время угрозы обстрелов.
В городской администрации напомнили, что 46 подземных станций метро работают в режиме укрытия круглосуточно, и на вход открыты все вестибюли.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
В результате российского обстрела погибли 8 человек, в том числе 6-летний мальчик.
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boris petrik
показать весь комментарий31.07.2025 15:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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