Во время ночной атаки в киевском метро укрывалось более 23,5 тысячи человек, - КГГА

В ночь на 31 июля в киевском метрополитене находились более 23 500 человек, которые спасались от российской воздушной атаки. Среди них было почти 2 000 детей.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По данным КГГА, это уже девятая ночь в июле, когда жители столицы массово прятались в метро во время угрозы обстрелов.

В городской администрации напомнили, что 46 подземных станций метро работают в режиме укрытия круглосуточно, и на вход открыты все вестибюли.

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Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 8 человек, в том числе 6-летний мальчик.