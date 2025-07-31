РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11709 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
1 459 2

Три медицинских учреждения повреждены в результате атаки РФ на Киев, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Во время ночного комбинированного удара России по Киеву в одном из районов поражены сразу три медицинских учреждения.

Об этом сообщили в Минздраве, передает Цензор.НЕТ.

"В одном из районов столицы поражены сразу три медицинских учреждения - пациенты и медики не пострадали, однако повреждены окна и фасады зданий", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Спасатели работают на месте российского удара по Киеву. ВИДЕО

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Сообщалось, что в результате российских ударов по Киеву погибли 8 человек, в том числе 6-летний мальчик.

В Киеве повреждены три медучреждения
В Киеве повреждены три медучреждения
В Киеве повреждены три медучреждения
В Киеве повреждены три медучреждения
В Киеве повреждены три медучреждения
В Киеве повреждены три медучреждения

Автор: 

больница (1447) Киев (25932) Минздрав (4910) Воздушные атаки на Киев (847)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хрипатий, Де потужна відповідь по шпиталями кацапів????
показать весь комментарий
31.07.2025 13:41 Ответить
ЇЇ не буде. По Оманському договорняку гинути повинні лише наші люди.
показать весь комментарий
31.07.2025 13:43 Ответить
 
 