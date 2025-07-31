Три медицинских учреждения повреждены в результате атаки РФ на Киев, - Минздрав. ФОТОрепортаж
Во время ночного комбинированного удара России по Киеву в одном из районов поражены сразу три медицинских учреждения.
Об этом сообщили в Минздраве, передает Цензор.НЕТ.
"В одном из районов столицы поражены сразу три медицинских учреждения - пациенты и медики не пострадали, однако повреждены окна и фасады зданий", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Сообщалось, что в результате российских ударов по Киеву погибли 8 человек, в том числе 6-летний мальчик.
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ALEX 13 #375637
показать весь комментарий31.07.2025 13:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий31.07.2025 13:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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