Три медицинских учреждения повреждены в результате атаки РФ на Киев, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Во время ночного комбинированного удара России по Киеву в одном из районов поражены сразу три медицинских учреждения.

Об этом сообщили в Минздраве, передает Цензор.НЕТ.

"В одном из районов столицы поражены сразу три медицинских учреждения - пациенты и медики не пострадали, однако повреждены окна и фасады зданий", - говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Сообщалось, что в результате российских ударов по Киеву погибли 8 человек, в том числе 6-летний мальчик.











