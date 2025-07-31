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Три медичні заклади пошкоджено внаслідок атаки РФ на Київ, - МОЗ. ФОТОрепортаж

Під час нічного комбінованого удару Росії по Києву в одному з районів уражені одразу три медичні заклади.

Про це повідомили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"В одному з районів столиці уражені одразу три медичні заклади – пацієнти та медики не постраждали, проте пошкоджені вікна і фасади будівель", - йдетьсмя в повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Києву загинули 7 осіб, зокрема 6-річний хлопчик.

У Києві пошкоджено три медзаклади
У Києві пошкоджено три медзаклади
У Києві пошкоджено три медзаклади
У Києві пошкоджено три медзаклади
У Києві пошкоджено три медзаклади
У Києві пошкоджено три медзаклади

Автор: 

лікарня (1372) Київ (19949) МОЗ (5411) Повітряні атаки на Київ (901)


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