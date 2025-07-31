Три медичні заклади пошкоджено внаслідок атаки РФ на Київ, - МОЗ. ФОТОрепортаж
Під час нічного комбінованого удару Росії по Києву в одному з районів уражені одразу три медичні заклади.
Про це повідомили в МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"В одному з районів столиці уражені одразу три медичні заклади – пацієнти та медики не постраждали, проте пошкоджені вікна і фасади будівель", - йдетьсмя в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Києву загинули 7 осіб, зокрема 6-річний хлопчик.
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