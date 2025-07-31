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Новини Відео Обстріли Києва
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Рятувальники працюють на місці російського удару по Києву. ВIДЕО

На місці удару військ РФ по Святошинському району Києва працюють рятувальники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео Наталі Шаромової

Людям надають допомогу.

Один із чоловіків заявив, що під завалами його друг.

Відомо, що внаслідок російських ударів по Києву загинули 7 осіб, зокрема 6-річний хлопчик.

Також читайте: До 10 осіб можуть перебувати під завалами зруйнованого росіянами будинку в Святошинському районі Києва, - МВС

Автор: 

Київ (19949) обстріл (30109) Повітряні атаки на Київ (901)


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Що сказати... Кацапсячі підАри.
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31.07.2025 12:18 Відповісти
Якби знали, що отримають адекватну відповідь, то не били би.
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31.07.2025 12:23 Відповісти
Череда смертей мирного насления будет длиться до тех пор, пока мы не начнем давать ответные удары по городам врага.
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31.07.2025 12:26 Відповісти
Вони мільйон поклали в Україні - їм чхати. А загибель десятка людей в якомусь місті нічого не змінить. Нехай і далі в Алабугє клепають "шахеди", а ми будемо бити по містах. Л - логіка
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31.07.2025 12:53 Відповісти
100 відсотків! А в партнерів з'явиться чудова нагода оголосити й нас терористами. Тож - виключно об'єкти впк та аеродроми з нпз!
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31.07.2025 12:57 Відповісти
можна ще й по пропагандонах та військовому керівництву, ювелірненько так щоб було.
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31.07.2025 12:58 Відповісти
Якщо вже наші хлопці на передку, беручі у полон орків на їх питання: "Ви нас убьёте?" відповідають: Ми не ви!!, то нам, цивільним, патякати про необхідність обстрілів цивільних орків взагалі заборонено.
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31.07.2025 13:01 Відповісти
 
 