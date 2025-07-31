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Рятувальники працюють на місці російського удару по Києву. ВIДЕО
На місці удару військ РФ по Святошинському району Києва працюють рятувальники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео Наталі Шаромової
Людям надають допомогу.
Один із чоловіків заявив, що під завалами його друг.
Відомо, що внаслідок російських ударів по Києву загинули 7 осіб, зокрема 6-річний хлопчик.
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Митя Дядя
показати весь коментар31.07.2025 12:18 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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