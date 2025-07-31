До 10 осіб можуть перебувати під завалами зруйнованого росіянами будинку в Святошинському районі Києва, - МВС

До 10 осіб можуть перебувати під завалами зруйнованого внаслідок удару РФ багатоповерхового будинку в Святошинському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МВС Ігор Клименко.

"Це попередня інформація. Я думаю, що до 10 людей можливо", - сказав він журналістам.

Міністр додав: "Коли був вибух – дехто був в ліжках, дехто в коридорах, їх завалило і воно просто падало і їх завалювало бетонними плитами".

Також, за словами міністра, людей викидало з квартир вибуховою хвилею.

Голова МВС зазначив, що попадання ворожої ракети було в районі 5-го поверху: "Можемо стверджувати, що це пряме попадання ворожої ракети в цей будинок".

Загалом, за його словами, 6 ракет влучили по житлових і комунальних об'єктах Києва. 70 будинків пошкоджено в столиці: 30 – в Святошинському, 40 – в Солом'янському.

Відомо, що внаслідок російських ударів по Києву загинули 7 осіб, зокрема 6-річний хлопчик.

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