Чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого внаслідок удару РФ під’їзду в Києві. ФОТО

Фахівці ДСНС врятували чоловіка, який опинився під завалами під'їзду в Києві. Його затисло конструкціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Живий! Щойно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві. Понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт. Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Важливо було не втратити жодної хвилини", - зазначив він.

Щоб дістатися до постраждалого рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.

Наразі тривають пошуково-рятувальні операції в столиці на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей.





Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

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