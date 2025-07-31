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Новини Фото Обстріли Києва
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Чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого внаслідок удару РФ під’їзду в Києві. ФОТО

Фахівці ДСНС врятували чоловіка, який опинився під завалами під'їзду в Києві. Його затисло конструкціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Живий! Щойно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві. Понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт. Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Важливо було не втратити жодної хвилини", - зазначив він.

Щоб дістатися до постраждалого рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.

Наразі тривають пошуково-рятувальні операції в столиці на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи - на шести. На місцях ударів - максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей.

Удар РФ по Києву Чоловіка врятували зі зруйнованого під'їзду
Удар РФ по Києву Чоловіка врятували зі зруйнованого під'їзду

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

Читайте: Сибіга після удару РФ по Києву: Час скоротити до нуля всі терміни, надані Путіну. Він прагне вбивати

Автор: 

Київ (19982) порятунок (122) Клименко Ігор (516)


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справжнє везіння...
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31.07.2025 10:57 Відповісти
хутина в Гаагу ‼️
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31.07.2025 11:00 Відповісти
кацапів в землю
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31.07.2025 11:06 Відповісти
І дустом дустом
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31.07.2025 11:10 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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31.07.2025 11:41 Відповісти
Віслюк хрипатий, де потужна відповідь???
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31.07.2025 13:29 Відповісти
 
 