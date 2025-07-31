Сибіга після удару РФ по Києву: Час скоротити до нуля всі терміни, надані Путіну. Він прагне вбивати
Глава МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи обстріл Києва військами РФ, закликав скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну для демонстрації конструктивного підходу.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Жахливий ранок у Києві. Жорстокі російські удари зруйнували цілі житлові будинки та пошкодили школи та лікарні. Серед мирних жителів є поранені та вбиті. Під завалами досі залишаються люди. Мабуть, час скоротити до нуля всі часові рамки, надані російському лідеру Володимиру Путіну для демонстрації конструктивного підходу. Президент США Дональд Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення", - зазначив він.
Сибіга наголосив, що Путін робить це навмисно.
"Його не хвилюють жодні спроби покласти край убивствам. Він прагне лише руйнувати та вбивати. Тому що все існування цього воєнного злочинця ґрунтується на цій безглуздій війні, яку він не може виграти, але й відмовляється закінчувати. Він має постати перед правосуддям.
Час змусити його відчути біль і наслідки свого вибору. Час чинити максимальний тиск на Москву. Час синхронізувати всі кроки щодо санкцій. Час досягти миру через силу", - підсумував міністр.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.
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Знищення НАБУ, САП, узурпація БЕБ, крадіжки в АРМА - пам'ятаємо
диктатора Зеленського та його призначенців за мародерство, бездіяльність та саботаж. І вже дуже давно.
А так то напис на паркані тепер заявою вважається. 😁
А хтось, крім ОП та шукачів "сенсацій", дописи Сибіги у соцмережах читає?
Мимоволі згадуються слова Голди Меїр, прем"єр-міністра Ізраїлю, стосовно арабів: "Ми хочемо жить... Вони хочуть бачить нас мертвими... Тут мало місця для компромісів..."
А на початку російсько-української війни ще один єврейський громадський діяч прямо порівняв Україну з Ізраїлем, заявивши, що "Україна - це Ізраїль Європи..." Бо обоє борються за виживання своїх народів, з подібними кровожерними противниками, і з тим же результатом...
Їдь по світу і там показуй і розказуй і доказуй.Ми і так знаємо,що таке рашизм.
тому і навалюють свої тупі коменти
Знову Зельоні шукають когось другого винним, і хтось другий має щось робити і брати на себе відповідальність. Бо Зеленскій в бункері з Єрмаком дружить, і ніколи не брав на себе ніяку відповідальність.