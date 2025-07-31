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Новини Обстріли Києва
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Сибіга після удару РФ по Києву: Час скоротити до нуля всі терміни, надані Путіну. Він прагне вбивати

Сибіга закликав анулювати дедлайни для Путіна

Глава МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи обстріл Києва військами РФ, закликав скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну для демонстрації конструктивного підходу.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливий ранок у Києві. Жорстокі російські удари зруйнували цілі житлові будинки та пошкодили школи та лікарні. Серед мирних жителів є поранені та вбиті. Під завалами досі залишаються люди. Мабуть, час скоротити до нуля всі часові рамки, надані російському лідеру Володимиру Путіну для демонстрації конструктивного підходу. Президент США Дональд Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що Путін робить це навмисно.

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"Його не хвилюють жодні спроби покласти край убивствам. Він прагне лише руйнувати та вбивати. Тому що все існування цього воєнного злочинця ґрунтується на цій безглуздій війні, яку він не може виграти, але й відмовляється закінчувати. Він має постати перед правосуддям.

Час змусити його відчути біль і наслідки свого вибору. Час чинити максимальний тиск на Москву. Час синхронізувати всі кроки щодо санкцій. Час досягти миру через силу", - підсумував міністр.

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Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

Сибіга закликав анулювати дедлайни для Путіна

Автор: 

Київ (19949) обстріл (30109) путін володимир (24357) росія (66956) Сибіга Андрій (584)


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Топ коментарі
+8
Коли Зебіл знову приповзе з квітами, там і прикопати його - ця мразь вкрала ТРИЛЬОНИ гривень, які могли бути направлені на нашу оборону. А такі трагедії використовує, щоб далі клянчити в союзників гроші для своєї мафії 🤬

Знищення НАБУ, САП, узурпація БЕБ, крадіжки в АРМА - пам'ятаємо
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31.07.2025 09:40 Відповісти
+6
Сибіга, твоя балаканина не має ніякого значення. Від тебе буде більше користі, якщо мобілізуєшся
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31.07.2025 09:51 Відповісти
+3
Час скоротити до нуля...

диктатора Зеленського та його призначенців за мародерство, бездіяльність та саботаж. І вже дуже давно.
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31.07.2025 09:55 Відповісти
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Коли Зебіл знову приповзе з квітами, там і прикопати його - ця мразь вкрала ТРИЛЬОНИ гривень, які могли бути направлені на нашу оборону. А такі трагедії використовує, щоб далі клянчити в союзників гроші для своєї мафії 🤬

Знищення НАБУ, САП, узурпація БЕБ, крадіжки в АРМА - пам'ятаємо
показати весь коментар
31.07.2025 09:40 Відповісти
Сибіга, твоя балаканина не має ніякого значення. Від тебе буде більше користі, якщо мобілізуєшся
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31.07.2025 09:51 Відповісти
Чувак відробля свої гроші де тільки можливо. Крісло-то тепленьке.
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31.07.2025 09:53 Відповісти
"Сибіга: Час скоротити до нуля всі терміни, надані Путіну." - То що сибізі заважає? Хай скорочує.
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31.07.2025 09:55 Відповісти
Час скоротити до нуля...

диктатора Зеленського та його призначенців за мародерство, бездіяльність та саботаж. І вже дуже давно.
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31.07.2025 09:55 Відповісти
https://x.com/andrii_sybiha/status/1950770125017100493 повідомив у соцмережі X

А так то напис на паркані тепер заявою вважається. 😁

А хтось, крім ОП та шукачів "сенсацій", дописи Сибіги у соцмережах читає?
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31.07.2025 09:58 Відповісти
Брянська єпархія РПЦ, у своїх листівках, "відкритим текстом" закликає до знищення українців, як нації...
Мимоволі згадуються слова Голди Меїр, прем"єр-міністра Ізраїлю, стосовно арабів: "Ми хочемо жить... Вони хочуть бачить нас мертвими... Тут мало місця для компромісів..."
А на початку російсько-української війни ще один єврейський громадський діяч прямо порівняв Україну з Ізраїлем, заявивши, що "Україна - це Ізраїль Європи..." Бо обоє борються за виживання своїх народів, з подібними кровожерними противниками, і з тим же результатом...
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31.07.2025 09:56 Відповісти
Ну на нульовий день він точно злякається і перестане вбивати. Це ж якраз так працює, пане Андрію. Он https://tsn.ua/politika/frantsiia-vslid-za-nimechchynoiu-postavyla-putinovi-ultymatum-shchodo-peremyria-2826866.html Макрон вже ставив ультиматуми, і що? Пук-пук-среньк.
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31.07.2025 10:00 Відповісти
Кому це сибіга розказує..
Їдь по світу і там показуй і розказуй і доказуй.Ми і так знаємо,що таке рашизм.
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31.07.2025 10:03 Відповісти
одночасно "до нуля" або "під нуль" потрібно зачистити Україну від "слуг куйла"
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31.07.2025 10:11 Відповісти
Давайте, много говорящие "патриоты", все дружно в отставку! Под лозунгом - "Мы не смогли помочь Украине, помогите вы!" Возможно, вас услышат, и посадят за "подвиги", вместо вас назначат других, и дело пойдет!?
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31.07.2025 10:11 Відповісти
Давно пора обнулити ваш так званий уряд, зрадників, імітаторів і саботажників.
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31.07.2025 10:16 Відповісти
люди знов не читають головне (куди сказано та контекст),
тому і навалюють свої тупі коменти
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31.07.2025 10:33 Відповісти
І що буде, коли хтось "скоротить до нуля всі терміни"? Пуйло на другий день перестане наносити удари по Україні?
Знову Зельоні шукають когось другого винним, і хтось другий має щось робити і брати на себе відповідальність. Бо Зеленскій в бункері з Єрмаком дружить, і ніколи не брав на себе ніяку відповідальність.
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31.07.2025 10:39 Відповісти
А що робити з самою Україною яка оплачує зі свого карману бомбардування українських міст, качаючи рашистські нафту і газ а також купуючи китайські електромобілі? Українці як ті євреї з анекдотів які продають своїму ворогу патрони якими їх розстрілюють.
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31.07.2025 10:40 Відповісти
 
 