Зеленський: 300 дронів та 8 ракет - це відповідь РФ на наше з Америкою та Європою бажання миру
Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України, зокрема Києва, в ніч на 31 липня 2025 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
"З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, росіяни випустили понад 300 дронів та 8 ракет.
"Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя. Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", - підсумував він.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.
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я щось заплутавсі
Хто з "п'яти -шести" менеджерів відповідає за "анти Шахеди"?
москва століца родіни малороса зе!владіміра.
Позавчора ввечері були запущені наші дрони (була така інформація), але в новинах вчора про результати не було жодного слова. Тобто, жоден не долетів? То може слід припинити
виготовляти неефективні дронигодувати своїх зелених друзів, та почати витрачати гроші на щось інше?
найвеличніший хатєльщік миру!
на відміну від тебе, всратий голуб в очко заглядатєль, українці, не миру хочуть!
українці хочуть перемоги!
То все уламки вже десятками людей за один наліт вбивають.
А пересічні 3-4 години слухають, як "уламки" вільно кружляють на містом і атакують цілі.