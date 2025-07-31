Зеленський: 300 дронів та 8 ракет - це відповідь РФ на наше з Америкою та Європою бажання миру

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України, зокрема Києва, в ніч на 31 липня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

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За словами Зеленського, росіяни випустили понад 300 дронів та 8 ракет.

"Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя. Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", - підсумував він.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

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