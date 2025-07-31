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Новини Обстріли Києва
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Зеленський: 300 дронів та 8 ракет - це відповідь РФ на наше з Америкою та Європою бажання миру

Обстріл 31 липня Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України, зокрема Києва, в ніч на 31 липня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

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За словами Зеленського, росіяни випустили понад 300 дронів та 8 ракет.

"Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя. Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", - підсумував він.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

Читайте: Трьох поліцейських поранено внаслідок ударів РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24924) Київ (19949) обстріл (30109) росія (66956)


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Топ коментарі
+20
Маладєц! Єдине запитання, а де наші 30 тисяч далекобійних дронів, та 3 тисячі ракет?
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31.07.2025 09:20 Відповісти
+18
в турборежимі підписав закон про недоторканість корупціонерів у владі і при владі лишивши державу допомоги партнерів
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31.07.2025 09:29 Відповісти
+12
Йшов би ти в гузно з своїми співчуттями
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31.07.2025 09:27 Відповісти
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Маладєц! Єдине запитання, а де наші 30 тисяч далекобійних дронів, та 3 тисячі ракет?
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31.07.2025 09:20 Відповісти
в турборежимі підписав закон про недоторканість корупціонерів у владі і при владі лишивши державу допомоги партнерів
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31.07.2025 09:29 Відповісти
На мої донати не купиш і фтв, На жаль, А ти корєш багатєй?
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31.07.2025 09:29 Відповісти
кацапка недороблена Ирина, він не влада і тим паче не презЕдент.
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31.07.2025 09:30 Відповісти
може вам і влада не подобається ?
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31.07.2025 09:46 Відповісти
мені не подобається-дєрьмаки, татарови, чернишови, шурми, а головне зелена пліснява, яка привела цю війну в Україну. а тобі, ******, подобається?
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31.07.2025 09:56 Відповісти
а що мені повинна подобатись влада міндічейкозирей ?
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31.07.2025 10:15 Відповісти
Шмигаль вчорвчора сказав, що ми вже близько до своєі балістики.
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31.07.2025 09:46 Відповісти
зеля рік тому сказав що ми вже випробували першу балістику, тому таке.
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31.07.2025 10:17 Відповісти
це відповідь РФ на наше з Америкою та Європою бажання капітуляції
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31.07.2025 09:26 Відповісти
Йшов би ти в гузно з своїми співчуттями
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31.07.2025 09:27 Відповісти
А ти мариш про якісь переговори з воєним злочинцем терористом путіном ,замість того що б думати як захистити Україну і знищити ворога.
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31.07.2025 09:27 Відповісти
Тому що потрібно не "бажання миру" демонструвати а підготовку до довготривалого опору.Який ти героїчний та пафосний був і яким прям голубом миру став після оплєух трампа.
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31.07.2025 09:28 Відповісти
Он правильно делает. Мира все равно никогда не будет. Как в мире животных, подстройся под альфа-самца или умри.
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31.07.2025 09:36 Відповісти
Іди до біса,кацапе
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31.07.2025 09:37 Відповісти
Подстроился под альфа-самца. Это опущенные себя так оправдывают, кацапе?
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31.07.2025 09:55 Відповісти
А чому малюк особисто не перехопив всі дрони і ракети? Як для пусто-порожнього піару , то він всіх шпигунів особисто за шкірку лове, а тут така мєлочовка.
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31.07.2025 09:30 Відповісти
А він з СБУ вже перевівся до ППО ?
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31.07.2025 11:01 Відповісти
ну ну, тобто коли кацапи ******* по нам то вони не хочуть миру, а коли ми по ним ?
я щось заплутавсі
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31.07.2025 09:31 Відповісти
Це все зрозуміло, але "Шахеди" появились в 2022 році !!!!!
Хто з "п'яти -шести" менеджерів відповідає за "анти Шахеди"?
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31.07.2025 09:32 Відповісти
Мудило,слів не підбереш.Коли ти будеш мститись,ти обіцяв
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31.07.2025 09:39 Відповісти
таке, як скажеш!
москва століца родіни малороса зе!владіміра.
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31.07.2025 09:45 Відповісти
"Сьогодні світ знову побачив російську відповідь" - а нашу коли побачить?
Позавчора ввечері були запущені наші дрони (була така інформація), але в новинах вчора про результати не було жодного слова. Тобто, жоден не долетів? То може слід припинити виготовляти неефективні дрони годувати своїх зелених друзів, та почати витрачати гроші на щось інше?
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31.07.2025 09:43 Відповісти
кончене зелене зе!чмо!!!
найвеличніший хатєльщік миру!
на відміну від тебе, всратий голуб в очко заглядатєль, українці, не миру хочуть!
українці хочуть перемоги!
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31.07.2025 09:43 Відповісти
Яких дронів?
То все уламки вже десятками людей за один наліт вбивають.

А пересічні 3-4 години слухають, як "уламки" вільно кружляють на містом і атакують цілі.
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31.07.2025 09:45 Відповісти
Оманський статист пуйла усе підрахував, але відповіді по кацапам не буде
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31.07.2025 09:48 Відповісти
нічого, от вже майже майже скоро буде власна балістика (ну якщо грошей дадуть так щоб ще й Міндічу було). от тоді як почнемо її продавати
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31.07.2025 09:54 Відповісти
"ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ..."
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31.07.2025 09:55 Відповісти
Пане президент, де наші ракети і дрони, чернишов вкрав?
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31.07.2025 09:55 Відповісти
Так! і ми знову вдаримо по збільшенню виробництва кацапами дронів і ракет переходом на мову, прагненнями в Європу і бійками між собою в церквах!
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31.07.2025 09:57 Відповісти
Ото й все що воно може - влаштовувати "плач Ярославни", щоб дали ще дєнєг
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31.07.2025 10:04 Відповісти
Польща нам допоможе.
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31.07.2025 10:10 Відповісти
Найвелвчнішив бреще як же воно с шоблою буде мародерити на крові, недарма до шашликів закликав
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31.07.2025 10:12 Відповісти
Яке воно й-ой-бнуте! Йго слова вже надоїли, коли путлер бажав переговорів, то воно носилось зі своєю пєрємогою по Європі і США і відкидувало перемовини, а зараз , коли на хвоста наступили, показує видимість , що він бажає пєрєговорів! Лицемір довбаний!
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31.07.2025 10:12 Відповісти
не для миру куйло купив українцям "зе слуг" а для знищення у війні українців і окупаціїт України
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31.07.2025 10:14 Відповісти
А що, золотими унітазами Міндіча і Чернишова дрони та ракети не збиваються ???
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31.07.2025 10:20 Відповісти
Знайомий розповідав, що у нього склалося враження, що у Києві шлюхєди ніхто не збивав. Спокійно маневрували заходили на ціль, вражали і їм ніхто навіть не намагався заважати.
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31.07.2025 10:31 Відповісти
зЕскоморох,а где ПВО.
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31.07.2025 10:42 Відповісти
Я!, і амеріка, це сила!
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31.07.2025 11:07 Відповісти
 
 