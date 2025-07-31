Зеленский: 300 дронов и 8 ракет - это ответ РФ на наше с Америкой и Европой желание мира
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на 31 июля 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.
"С ночи на местах российских ракетно-дронных ударов работают наши спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы. Пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них - шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, россияне выпустили более 300 дронов и 8 ракет.
"Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни. Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров - все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - подытожил он.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе - 6-летний мальчик.
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я щось заплутавсі
Хто з "п'яти -шести" менеджерів відповідає за "анти Шахеди"?
москва століца родіни малороса зе!владіміра.
Позавчора ввечері були запущені наші дрони (була така інформація), але в новинах вчора про результати не було жодного слова. Тобто, жоден не долетів? То може слід припинити
виготовляти неефективні дронигодувати своїх зелених друзів, та почати витрачати гроші на щось інше?
найвеличніший хатєльщік миру!
на відміну від тебе, всратий голуб в очко заглядатєль, українці, не миру хочуть!
українці хочуть перемоги!
То все уламки вже десятками людей за один наліт вбивають.
А пересічні 3-4 години слухають, як "уламки" вільно кружляють на містом і атакують цілі.