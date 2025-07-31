РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10520 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева
2 002 40

Зеленский: 300 дронов и 8 ракет - это ответ РФ на наше с Америкой и Европой желание мира

Обстрел 31 июля Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на 31 июля 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"С ночи на местах российских ракетно-дронных ударов работают наши спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы. Пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них - шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также: Магазины и складские помещения повреждены в результате ударов РФ на Киевщине

По словам Зеленского, россияне выпустили более 300 дронов и 8 ракет.

"Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни. Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров - все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - подытожил он.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе - 6-летний мальчик.

Читайте: Трое полицейских ранены в результате ударов РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21398) Киев (25932) обстрел (28785) россия (96737)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Маладєц! Єдине запитання, а де наші 30 тисяч далекобійних дронів, та 3 тисячі ракет?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:20 Ответить
+16
в турборежимі підписав закон про недоторканість корупціонерів у владі і при владі лишивши державу допомоги партнерів
показать весь комментарий
31.07.2025 09:29 Ответить
+10
Йшов би ти в гузно з своїми співчуттями
показать весь комментарий
31.07.2025 09:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маладєц! Єдине запитання, а де наші 30 тисяч далекобійних дронів, та 3 тисячі ракет?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:20 Ответить
в турборежимі підписав закон про недоторканість корупціонерів у владі і при владі лишивши державу допомоги партнерів
показать весь комментарий
31.07.2025 09:29 Ответить
На мої донати не купиш і фтв, На жаль, А ти корєш багатєй?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:29 Ответить
кацапка недороблена Ирина, він не влада і тим паче не презЕдент.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:30 Ответить
може вам і влада не подобається ?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:46 Ответить
мені не подобається-дєрьмаки, татарови, чернишови, шурми, а головне зелена пліснява, яка привела цю війну в Україну. а тобі, ******, подобається?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:56 Ответить
а що мені повинна подобатись влада міндічейкозирей ?
показать весь комментарий
31.07.2025 10:15 Ответить
Шмигаль вчорвчора сказав, що ми вже близько до своєі балістики.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:46 Ответить
зеля рік тому сказав що ми вже випробували першу балістику, тому таке.
показать весь комментарий
31.07.2025 10:17 Ответить
це відповідь РФ на наше з Америкою та Європою бажання капітуляції
показать весь комментарий
31.07.2025 09:26 Ответить
Йшов би ти в гузно з своїми співчуттями
показать весь комментарий
31.07.2025 09:27 Ответить
А ти мариш про якісь переговори з воєним злочинцем терористом путіном ,замість того що б думати як захистити Україну і знищити ворога.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:27 Ответить
Тому що потрібно не "бажання миру" демонструвати а підготовку до довготривалого опору.Який ти героїчний та пафосний був і яким прям голубом миру став після оплєух трампа.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:28 Ответить
Он правильно делает. Мира все равно никогда не будет. Как в мире животных, подстройся под альфа-самца или умри.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:36 Ответить
Іди до біса,кацапе
показать весь комментарий
31.07.2025 09:37 Ответить
Подстроился под альфа-самца. Это опущенные себя так оправдывают, кацапе?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:55 Ответить
А чому малюк особисто не перехопив всі дрони і ракети? Як для пусто-порожнього піару , то він всіх шпигунів особисто за шкірку лове, а тут така мєлочовка.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:30 Ответить
ну ну, тобто коли кацапи ******* по нам то вони не хочуть миру, а коли ми по ним ?
я щось заплутавсі
показать весь комментарий
31.07.2025 09:31 Ответить
Це все зрозуміло, але "Шахеди" появились в 2022 році !!!!!
Хто з "п'яти -шести" менеджерів відповідає за "анти Шахеди"?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:32 Ответить
Мудило,слів не підбереш.Коли ти будеш мститись,ти обіцяв
показать весь комментарий
31.07.2025 09:39 Ответить
таке, як скажеш!
москва століца родіни малороса зе!владіміра.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:45 Ответить
"Сьогодні світ знову побачив російську відповідь" - а нашу коли побачить?
Позавчора ввечері були запущені наші дрони (була така інформація), але в новинах вчора про результати не було жодного слова. Тобто, жоден не долетів? То може слід припинити виготовляти неефективні дрони годувати своїх зелених друзів, та почати витрачати гроші на щось інше?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:43 Ответить
кончене зелене зе!чмо!!!
найвеличніший хатєльщік миру!
на відміну від тебе, всратий голуб в очко заглядатєль, українці, не миру хочуть!
українці хочуть перемоги!
показать весь комментарий
31.07.2025 09:43 Ответить
Яких дронів?
То все уламки вже десятками людей за один наліт вбивають.

А пересічні 3-4 години слухають, як "уламки" вільно кружляють на містом і атакують цілі.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:45 Ответить
Оманський статист пуйла усе підрахував, але відповіді по кацапам не буде
показать весь комментарий
31.07.2025 09:48 Ответить
нічого, от вже майже майже скоро буде власна балістика (ну якщо грошей дадуть так щоб ще й Міндічу було). от тоді як почнемо її продавати
показать весь комментарий
31.07.2025 09:54 Ответить
"ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ..."
показать весь комментарий
31.07.2025 09:55 Ответить
Пане президент, де наші ракети і дрони, чернишов вкрав?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:55 Ответить
Так! і ми знову вдаримо по збільшенню виробництва кацапами дронів і ракет переходом на мову, прагненнями в Європу і бійками між собою в церквах!
показать весь комментарий
31.07.2025 09:57 Ответить
Ото й все що воно може - влаштовувати "плач Ярославни", щоб дали ще дєнєг
показать весь комментарий
31.07.2025 10:04 Ответить
Польща нам допоможе.
показать весь комментарий
31.07.2025 10:10 Ответить
Найвелвчнішив бреще як же воно с шоблою буде мародерити на крові, недарма до шашликів закликав
показать весь комментарий
31.07.2025 10:12 Ответить
Яке воно й-ой-бнуте! Йго слова вже надоїли, коли путлер бажав переговорів, то воно носилось зі своєю пєрємогою по Європі і США і відкидувало перемовини, а зараз , коли на хвоста наступили, показує видимість , що він бажає пєрєговорів! Лицемір довбаний!
показать весь комментарий
31.07.2025 10:12 Ответить
не для миру куйло купив українцям "зе слуг" а для знищення у війні українців і окупаціїт України
показать весь комментарий
31.07.2025 10:14 Ответить
А що, золотими унітазами Міндіча і Чернишова дрони та ракети не збиваються ???
показать весь комментарий
31.07.2025 10:20 Ответить
Знайомий розповідав, що у нього склалося враження, що у Києві шлюхєди ніхто не збивав. Спокійно маневрували заходили на ціль, вражали і їм ніхто навіть не намагався заважати.
показать весь комментарий
31.07.2025 10:31 Ответить
зЕскоморох,а где ПВО.
показать весь комментарий
31.07.2025 10:42 Ответить
 
 