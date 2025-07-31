Зеленский: 300 дронов и 8 ракет - это ответ РФ на наше с Америкой и Европой желание мира

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на 31 июля 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"С ночи на местах российских ракетно-дронных ударов работают наши спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы. Пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них - шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

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По словам Зеленского, россияне выпустили более 300 дронов и 8 ракет.

"Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни. Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров - все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - подытожил он.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе - 6-летний мальчик.

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