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Новости Атака шахедов на Киевщину
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Магазины и складские помещения повреждены в результате ударов РФ по Киевщине

Обстрел Киевской области 31 июля Что известно о последствиях

Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область БПЛА и ракетами. Работали силы ПВО, есть сбитые цели.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - отметили там.

В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены здания трех магазинов и складские помещения.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе - 6-летний мальчик.

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Автор: 

Киевская область (4277) обстрел (28785) Бучанский район (73)


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The Economist

З червня Росія використовує модернізовану "Герань-2" з системами відеонаведення, ШІ та покращеною електронікою для протидії глушінню. Дрон може літати на висоті до чотирьох кілометрів, розганяючись під час атаки з 185 до 400 км/год.
Якщо ранні версії несли 40-кілограмову бойову частину, то нові здатні нести до 90 кілограмів.
Також з'явилася "Герань-3" з турбореактивним двигуном (швидкість до 600 км/год), але її вартість оцінюється в 1,4 мільйона доларів проти 200 тисяч доларів за модернізовану "Герань-2".
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31.07.2025 08:57 Ответить
Ох уж ці уламки...
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31.07.2025 09:48 Ответить
 
 