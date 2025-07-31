Магазины и складские помещения повреждены в результате ударов РФ по Киевщине

Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область БПЛА и ракетами. Работали силы ПВО, есть сбитые цели.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - отметили там.

В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены здания трех магазинов и складские помещения.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе - 6-летний мальчик.

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