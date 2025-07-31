Магазины и складские помещения повреждены в результате ударов РФ по Киевщине
Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область БПЛА и ракетами. Работали силы ПВО, есть сбитые цели.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - отметили там.
В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены здания трех магазинов и складские помещения.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе - 6-летний мальчик.
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З червня Росія використовує модернізовану "Герань-2" з системами відеонаведення, ШІ та покращеною електронікою для протидії глушінню. Дрон може літати на висоті до чотирьох кілометрів, розганяючись під час атаки з 185 до 400 км/год.
Якщо ранні версії несли 40-кілограмову бойову частину, то нові здатні нести до 90 кілограмів.
Також з'явилася "Герань-3" з турбореактивним двигуном (швидкість до 600 км/год), але її вартість оцінюється в 1,4 мільйона доларів проти 200 тисяч доларів за модернізовану "Герань-2".