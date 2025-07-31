РФ нанесла удар по предприятиям на Днепропетровщине: возникли пожары. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ночью ударили по Павлоградскому району Днепропетровщины.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Возникли пожары на сельскохозяйственном и транспортном предприятиях, которые спасатели ликвидировали", - говорится в сообщении.
Погибших и травмированных нет.
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Vladyslav Topol
показать весь комментарий31.07.2025 09:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Zemer
показать весь комментарий31.07.2025 09:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vladyslav Topol
показать весь комментарий31.07.2025 09:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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