РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10520 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
2 045 3

РФ нанесла удар по предприятиям на Днепропетровщине: возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью ударили по Павлоградскому району Днепропетровщины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Возникли пожары на сельскохозяйственном и транспортном предприятиях, которые спасатели ликвидировали", - говорится в сообщении.

Погибших и травмированных нет.

Читайте: Последствия комбинированного удара по Киеву: шестеро погибших, в том числе - 6-летний мальчик (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Атака на Павлоградский район Возникли пожары
Атака на Павлоградский район Возникли пожары
Атака на Павлоградский район Возникли пожары

Автор: 

обстрел (28785) Днепропетровская область (4300) Павлоградский район (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дніпро для мене то друґий фатерлянд, Пашена Балка ДМБ 86, студентки молоді в бікіні на полях, бассейн 25 метрів спражній серед полів, мондавошкі.Оцє було життя.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:04 Ответить
Мондавошки на тобі чи в зоні бікіні студенток?
показать весь комментарий
31.07.2025 09:15 Ответить
То був інтім, я приґостив красун' одеколоном, ми слухали ґолос америки, а мондавохи то таке.
показать весь комментарий
31.07.2025 09:25 Ответить
 
 