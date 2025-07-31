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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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РФ вдарила по підприємствах на Дніпропетровщині: виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі вдарили по Павлоградському району Дніпропетровщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Виникли пожежі на сільськогосподарському й транспортному підприємствах, які рятувальники ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Загиблих і травмованих немає.

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Атака на Павлоградський район Виникли пожежі
Атака на Павлоградський район Виникли пожежі
Атака на Павлоградський район Виникли пожежі

Автор: 

обстріл (30157) Дніпропетровська область (4091) Павлоградський район (45)


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Дніпро для мене то друґий фатерлянд, Пашена Балка ДМБ 86, студентки молоді в бікіні на полях, бассейн 25 метрів спражній серед полів, мондавошкі.Оцє було життя.
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31.07.2025 09:04 Відповісти
Мондавошки на тобі чи в зоні бікіні студенток?
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31.07.2025 09:15 Відповісти
То був інтім, я приґостив красун' одеколоном, ми слухали ґолос америки, а мондавохи то таке.
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31.07.2025 09:25 Відповісти
 
 