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РФ вдарила по підприємствах на Дніпропетровщині: виникли пожежі. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі вдарили по Павлоградському району Дніпропетровщини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Виникли пожежі на сільськогосподарському й транспортному підприємствах, які рятувальники ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Загиблих і травмованих немає.
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Vladyslav Topol
показати весь коментар31.07.2025 09:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Zemer
показати весь коментар31.07.2025 09:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vladyslav Topol
показати весь коментар31.07.2025 09:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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