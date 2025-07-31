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Новини Атака шахедів на Київщину
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Магазини та складські приміщення пошкоджено внаслідок ударів РФ на Київщині

Обстріл Київщини 31 липня Що відомо про наслідки

Вночі російські окупанти атакували Київську область БпЛА та ракетами. Працювали сили ППО, є збиті цілі.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - зазначили там.

У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі трьох магазинів та складські приміщення.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

Читайте: РФ вдарила по підприємствах на Дніпропетровщині: виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4179) обстріл (30157) Бучанський район (81)


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The Economist

З червня Росія використовує модернізовану "Герань-2" з системами відеонаведення, ШІ та покращеною електронікою для протидії глушінню. Дрон може літати на висоті до чотирьох кілометрів, розганяючись під час атаки з 185 до 400 км/год.
Якщо ранні версії несли 40-кілограмову бойову частину, то нові здатні нести до 90 кілограмів.
Також з'явилася "Герань-3" з турбореактивним двигуном (швидкість до 600 км/год), але її вартість оцінюється в 1,4 мільйона доларів проти 200 тисяч доларів за модернізовану "Герань-2".
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31.07.2025 08:57 Відповісти
Ох уж ці уламки...
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31.07.2025 09:48 Відповісти
 
 