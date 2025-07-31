Магазини та складські приміщення пошкоджено внаслідок ударів РФ на Київщині

Вночі російські окупанти атакували Київську область БпЛА та ракетами. Працювали сили ППО, є збиті цілі.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - зазначили там.

У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі трьох магазинів та складські приміщення.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

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