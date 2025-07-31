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Новости Фото Обстрелы Киева
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Трое полицейских ранены в результате ударов РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

В результате массированного удара РФ по Киеву известно о трех раненых сотрудниках полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате удара РФ - более 30 раненых, в том числе - полицейские, которые ехали на вызов, они госпитализированы.

Удар РФ по Киеву 31 июля 2025 года Ранены полицейские
Удар РФ по Киеву 31 июля 2025 года Ранены полицейские
Удар РФ по Киеву 31 июля 2025 года Ранены полицейские
Удар РФ по Киеву 31 июля 2025 года Ранены полицейские

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.

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Автор: 

Киев (25932) обстрел (28785) Нацполиция (16665) Воздушные атаки на Киев (840)


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