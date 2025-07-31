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Трое полицейских ранены в результате ударов РФ по Киеву. ФОТОрепортаж
В результате массированного удара РФ по Киеву известно о трех раненых сотрудниках полиции.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате удара РФ - более 30 раненых, в том числе - полицейские, которые ехали на вызов, они госпитализированы.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.
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