Трое полицейских ранены в результате ударов РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

В результате массированного удара РФ по Киеву известно о трех раненых сотрудниках полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате удара РФ - более 30 раненых, в том числе - полицейские, которые ехали на вызов, они госпитализированы.













Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.

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