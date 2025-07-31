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Трьох поліцейських поранено внаслідок ударів РФ по Києву. ФОТОрепортаж
Внаслідок масованого удару РФ по Києву відомо про трьох поранених працівників поліції.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок удару РФ - понад 30 поранених, зокрема поліцейські, які їхали на виклик, їх госпіталізовано.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.
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