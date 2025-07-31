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Новини Фото Обстріли Києва
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Трьох поліцейських поранено внаслідок ударів РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого удару РФ по Києву відомо про трьох поранених працівників поліції.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок удару РФ - понад 30 поранених, зокрема поліцейські, які їхали на виклик, їх госпіталізовано.

Удар РФ по Києву 31 липня 2025 року Поранено поліцейських
Удар РФ по Києву 31 липня 2025 року Поранено поліцейських
Удар РФ по Києву 31 липня 2025 року Поранено поліцейських
Удар РФ по Києву 31 липня 2025 року Поранено поліцейських

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

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Автор: 

Київ (19982) обстріл (30157) Нацполіція (15391) Повітряні атаки на Київ (912)


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