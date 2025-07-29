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Путін ніяк не відреагував на мій дедлайн для миру з Україною. Це ганьба, - Трамп

Трамп про дедлайн Путіну: Я не отримав відповіді

Лідер США Дональд Трамп розчарований тим, що досі не отримав жодної реакції від Росії на його новий термін для укладення мирної угоди з Україною.

Про це Трамп заявив в інтервʼю журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що нові мита, покликані ізолювати російську економіку, набудуть чинності через 10 днів, але президент США зазначив, що не отримав від Кремля жодної відповіді з цього приводу.

"Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це ганьба. Я казав вам, що 5 тисяч людей гинуть щотижня. Зараз уже 7 тис. […] На людей падають бомби. Жахлива війна", - наголосив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має 10 днів на мир з Україною. Путін хоче продовжувати війну, - Трамп

Водночас він заявив, що його не турбує реакція ринків на потенційне введення нових санкцій проти Росії.

"Ні, мене це не хвилює. У нас так багато нафти в нашій країні. Ми збільшимо видобуток нафти", - додав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії для припинення війни проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про санкції проти РФ: "Не хочу цього робити з нею. Я люблю росіян"

Автор: 

путін володимир (24353) Трамп Дональд (6566) війна в Україні (5445)


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Топ коментарі
+16
Він тебе вже пів року пикою в лайно макає так , що вона аж коричневою стала ...але ти все одно продовжуєш з ним загравати !
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29.07.2025 21:15 Відповісти
+8
Чому "ніяк"?
Дуже красномовно надзюрив тобі на крашеного чуба...
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29.07.2025 21:14 Відповісти
+6
зараз на бодуні вилізе алкодімон та одним гнівним залпом в знак протесту знищить Фінляндію
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29.07.2025 21:24 Відповісти
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Все! - путлєру кранти! - Трамп
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29.07.2025 21:12 Відповісти
Чому "ніяк"?
Дуже красномовно надзюрив тобі на крашеного чуба...
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29.07.2025 21:14 Відповісти
та й алкаш дімон піддзюрив. але Трампу сеча від )(уйла - Божа роса.
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29.07.2025 21:23 Відповісти
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29.07.2025 21:23 Відповісти
донні, це ганьба тобі !

якщо ти цього ще не зрозумів.

.
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29.07.2025 21:49 Відповісти
Він тебе вже пів року пикою в лайно макає так , що вона аж коричневою стала ...але ти все одно продовжуєш з ним загравати !
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29.07.2025 21:15 Відповісти
може ***** тупо здохло?
перевіряли?
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29.07.2025 21:15 Відповісти
зараз на бодуні вилізе алкодімон та одним гнівним залпом в знак протесту знищить Фінляндію
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29.07.2025 21:24 Відповісти
А потім Валька-стакан на Європу двине..
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29.07.2025 21:27 Відповісти
Так кажуть, що давно..а замість нього купа двійників, трійників і т.д.
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29.07.2025 21:28 Відповісти
тобто кацапи наразі тупо не знають котрого саме ***** підсунути рудому, щоби виглядало більш-менш
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29.07.2025 21:30 Відповісти
Типу того)) взагалі дивує, що амери мовчать про тих двійників. Документалка була, як вираховують по вухах його двійників. Вона стара, на той момент 6 шт тільки вирахували..
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29.07.2025 21:42 Відповісти
Штати більше хвилює зберегти кацапстан цілим, бо тоді, за їх версією, легше буде контролювати кацапську ядерну зброю
наївні люди
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29.07.2025 21:43 Відповісти
Та краще б розідрати кацапстан як ковдру, на шмаття. А зброю відібрати.
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29.07.2025 21:45 Відповісти
Гарна справа
уся надія наразі на Стармера та нашого посла у Сполученому Королівстві
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29.07.2025 21:47 Відповісти
а яка різниця? ніякої по суті, бо вони там усі в кремлі колективне ху йло. здохне одне ху йло, на його місце інше ху йло не менш імперське і кровожадне.
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29.07.2025 21:37 Відповісти
рудому треба втулити ***** для чудових теревенів
шукають
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29.07.2025 21:39 Відповісти
патрушева б ще угандошити..
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29.07.2025 21:43 Відповісти
старого та його ******** - обидвох
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29.07.2025 21:44 Відповісти
Обидвох синків..а там купа позашлюбних ще..
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29.07.2025 21:49 Відповісти
їх всіх у кремлі потрібно угандошити. всіх до одного. от тоді в регіонах можуть якісь рухи початися.
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29.07.2025 22:04 Відповісти
"здохлий скунс" - типова реакція буйла на жорсткі ситуації
лежить собі закляклий з відкритою пащекою в бункері

.
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29.07.2025 21:52 Відповісти
Просто ***** англійської мови не знає
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29.07.2025 22:14 Відповісти
Це ганьба, - Трамп
=============
і то всьо? Ганьба? Напевно )(уйло від цього обсереться та здохне...
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29.07.2025 21:19 Відповісти
трумп дай )(уйлу два тижні вийти з ганьби.
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29.07.2025 21:20 Відповісти
Ну ще раз на Трампа начхав пуйло-ну і що дивовижного?ми вже звикли.що він сміється з нього.
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29.07.2025 21:20 Відповісти
Звісно ж ***** не реагуватиме на базікання . А ти Донні впаяй рашці ембарго . Подивишся як як його прорве . Твій телефон буде червоний від дзвінків з ******* ..
В тисячний раз повторюю - ***** розуміє лише силу . !!
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29.07.2025 21:25 Відповісти
В якості попередження могли б вже рознести якийсь з пуйловських дворців. Бажано в лєнінградской обл. В Криму нетреба, ми ті хороми в оренду будемо здавати))))
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29.07.2025 21:31 Відповісти
Може вже пора речі називати своїми іменами ,путін воєний злочинець ,найкривавіший терорист який убив сотні тисяч українців ,зруйнував сотні міст і сіл ,десятки стер з лиця землі і вигнав з своїх домівок мільйони людей це злочинець який буде проклятий не одним поколіням українців . А ти з ним заграєш як з президентом цивілізованої країни, після чого терор проти мирних жителів тільки посилився .
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29.07.2025 21:26 Відповісти
але ж справжня ганьба - бути нездатним зрозуміти це після перших двох тижнів...
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29.07.2025 21:26 Відповісти
Я з ганьбою жити не буду. Якщо куля в лоб то куля в лоб. Цитаты великих украинцев.
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29.07.2025 21:26 Відповісти
Ну, як це, «нічого прутін не зробив», воєнний злочинець, нужду справив, на балачки Трампа!!
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29.07.2025 21:28 Відповісти
Епштейн - то любов.
***** - то ганьба.
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29.07.2025 21:28 Відповісти
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29.07.2025 21:29 Відповісти
Сором не дим- очі не виїсть
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29.07.2025 21:29 Відповісти
Бросок через #уй..
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29.07.2025 21:30 Відповісти
***** срав на тих хто перед ним танцює чи хто його просить. ***** потрібно макнути в унітаз головою і засунути в сраку швабру. Тоді воно буде як шовкове.
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29.07.2025 21:32 Відповісти
Трамп тєрпіла
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29.07.2025 21:33 Відповісти
ГОСПОДИ НЕВЖЕ ДО НЬОГО ДІЙШЛО??? Тебе обісцяли стільки раз що уже стовпам соромно
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29.07.2025 21:35 Відповісти
Та купить йому вже телевізора хтось, хай подивіться як Піськов озвучує реакцію Ху?ла. Чого це раптом "нема реакції", чи Піськов вже в когось іншого прес-секретутом влаштувався?
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29.07.2025 21:35 Відповісти
ганьба для США, адже її преза всі посилають.
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29.07.2025 21:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ty2FVORVTQM
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29.07.2025 21:43 Відповісти
Трамп (іс нєарубліковагаво, патслушано і пєрєводєно мною):
"Півроку я не міг зрозуміти, чи хоче ПТН миру. Тепер я зрозумів, що не хоче. Але мені ще потрібно півроку - рік, щоб зрозуміти, чому він не хоче миру? Хіба він мене не поважає? Він же хароший парєнь! А всі харошиє парні - Ин, Сі, Хам - мене поважають і мріють про укладання зі мною чудових оборудок!"
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29.07.2025 21:43 Відповісти
нєарубліковагаво нєапублікованово
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29.07.2025 21:44 Відповісти
ганьба...але чомусь мінімум 10 днів трамп вирішив перечекати, забувши як цілих 6 місяців пітун стабільно водив членом по губах трампа. А от за 10 днів пуйло візьме й передумає, ага)
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29.07.2025 21:43 Відповісти
Никто нас не собирается вооружать в мере, достаточной для того, чтобы выдавить кацапов. Всё, что мы видим - бесполезное бла-бла-бла европейских импотентов и американского торгаша. Мир для нас - если это не разгром кацапов - окончательная утрата Крыма и четырёх областей + бесконечный геморрой в ближайшей перспективе. И подталкивают нас к этому миру потому что всем, по большому счёту, похер на наше всё.
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29.07.2025 21:44 Відповісти
ЄС треба щоб війна ще кілька років тривала. Їм треба час на переозброєння. Вони самі так кажуть.
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29.07.2025 22:04 Відповісти
як казав Шмондер - ето позор какайто !
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29.07.2025 21:47 Відповісти
Швондер казав "ета какой-то... пазор" (с) - дотримуйтесь точності, не будьте шаріковими
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29.07.2025 21:53 Відповісти
давно дивився , вже забув .
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29.07.2025 22:03 Відповісти
путін публіно насцяв трампу у замовлений тако з куркою і овочами, і подав на стіл.
Спостерігаємо, як швидко трамп почне їсти.
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29.07.2025 21:53 Відповісти
схоже на трампона в московії шалави не тільки сцяли а й срали
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29.07.2025 21:54 Відповісти
готель 🏨 "Рассєя" знесли, а звичка гадити на трампа залишилась

пічально, донні !

.
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29.07.2025 22:06 Відповісти
Трампон Трампакс, когда ты поймёшь, шо путин *****?!?!
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29.07.2025 22:08 Відповісти
Трохи конспірології: пам'ятаєте, як #уйло запропонував трампу обмінятись фільмами про національні цінності? Трамп якось дивно відреагував, типу, яке н@хєр кіно? А потім почались якісь рухи навколо файлів епштейна, які трамп обіцяв розкрити, але раптово заговорив, що ніяких файлів немає. Але мага-виборці вимагають таки їх розкрити - ти ж обіцяв, ти ж казав, що це демократи збоченці-педофіли, як же так? Так а що ж за фільм хотів надіслати йому #уйло? Мабудь, дуже цікавий фільм, тому трамп накинувся з обвинуваченнями на камілу, що та підкупала зірок на виборах, аби відволікти увагу публіки від файлів епштейна, потім пригрозив #уйлу не дорахувати до 50-ти... Ну, дуже цікаве кіно...
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29.07.2025 22:08 Відповісти
333 трампонівське попередження було вислано пуйлу у вигляді туалетного паперу
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29.07.2025 22:12 Відповісти
Так Трамп, так воно і є. ***** поводив тобі вівімахером по губах. Вкотре. Проковтуй швидше і виписуй чергові 50 днів.
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29.07.2025 22:16 Відповісти
Дивний Донни , невже він не розуміє що ***** має сидіти у Гаазі ? А ***** це розуміє - тому яке перемірье ? Він буде перти доки його не вбʼють табакеркою . Це едине рішення
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29.07.2025 22:21 Відповісти
Так ето.. ганьба ж наче.. тобі діду трамп?))) чи я якось не так ситуацію розумію?)))
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29.07.2025 22:21 Відповісти
 
 