Путін ніяк не відреагував на мій дедлайн для миру з Україною. Це ганьба, - Трамп
Лідер США Дональд Трамп розчарований тим, що досі не отримав жодної реакції від Росії на його новий термін для укладення мирної угоди з Україною.
Про це Трамп заявив в інтервʼю журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Він сказав, що нові мита, покликані ізолювати російську економіку, набудуть чинності через 10 днів, але президент США зазначив, що не отримав від Кремля жодної відповіді з цього приводу.
"Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це ганьба. Я казав вам, що 5 тисяч людей гинуть щотижня. Зараз уже 7 тис. […] На людей падають бомби. Жахлива війна", - наголосив Трамп.
Водночас він заявив, що його не турбує реакція ринків на потенційне введення нових санкцій проти Росії.
"Ні, мене це не хвилює. У нас так багато нафти в нашій країні. Ми збільшимо видобуток нафти", - додав президент США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії для припинення війни проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.
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Дуже красномовно надзюрив тобі на крашеного чуба...
якщо ти цього ще не зрозумів.
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перевіряли?
наївні люди
уся надія наразі на Стармера та нашого посла у Сполученому Королівстві
шукають
лежить собі закляклий з відкритою пащекою в бункері
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і то всьо? Ганьба? Напевно )(уйло від цього обсереться та здохне...
В тисячний раз повторюю - ***** розуміє лише силу . !!
***** - то ганьба.
"Півроку я не міг зрозуміти, чи хоче ПТН миру. Тепер я зрозумів, що не хоче. Але мені ще потрібно півроку - рік, щоб зрозуміти, чому він не хоче миру? Хіба він мене не поважає? Він же хароший парєнь! А всі харошиє парні - Ин, Сі, Хам - мене поважають і мріють про укладання зі мною чудових оборудок!"
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Спостерігаємо, як швидко трамп почне їсти.
пічально, донні !
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