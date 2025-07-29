Путін ніяк не відреагував на мій дедлайн для миру з Україною. Це ганьба, - Трамп

Лідер США Дональд Трамп розчарований тим, що досі не отримав жодної реакції від Росії на його новий термін для укладення мирної угоди з Україною.

Про це Трамп заявив в інтервʼю журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що нові мита, покликані ізолювати російську економіку, набудуть чинності через 10 днів, але президент США зазначив, що не отримав від Кремля жодної відповіді з цього приводу.

"Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це ганьба. Я казав вам, що 5 тисяч людей гинуть щотижня. Зараз уже 7 тис. […] На людей падають бомби. Жахлива війна", - наголосив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має 10 днів на мир з Україною. Путін хоче продовжувати війну, - Трамп

Водночас він заявив, що його не турбує реакція ринків на потенційне введення нових санкцій проти Росії.

"Ні, мене це не хвилює. У нас так багато нафти в нашій країні. Ми збільшимо видобуток нафти", - додав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії для припинення війни проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про санкції проти РФ: "Не хочу цього робити з нею. Я люблю росіян"