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Новости Заявления Трампа трамп о путине
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Путин никак не отреагировал на мой дедлайн для мира с Украиной. Это позор, - Трамп

Трамп о дедлайне Путину: Я не получил ответа

Лидер США Дональд Трамп разочарован тем, что до сих пор не получил никакой реакции от России на его новый срок для заключения мирного соглашения с Украиной.

Об этом Трамп заявил в интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что новые пошлины, призванные изолировать российскую экономику, вступят в силу через 10 дней, но президент США отметил, что не получил от Кремля никакого ответа по этому поводу.

"Я не получил никакого ответа от Путина. Это позор. Я говорил вам, что 5 тысяч человек погибают каждую неделю. Сейчас уже 7 тыс. [...] На людей падают бомбы. Ужасная война", - подчеркнул Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У России есть 10 дней на мир с Украиной. Путин хочет продолжать войну, - Трамп

В то же время он заявил, что его не беспокоит реакция рынков на потенциальное введение новых санкций против России.

"Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти", - добавил президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России для прекращения войны против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о санкциях против РФ: "Не хочу этого делать с ней. Я люблю русских"

Автор: 

путин владимир (31766) Трамп Дональд (6075) война в Украине (5407)


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Топ комментарии
+26
Він тебе вже пів року пикою в лайно макає так , що вона аж коричневою стала ...але ти все одно продовжуєш з ним загравати !
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29.07.2025 21:15 Ответить
+13
Чому "ніяк"?
Дуже красномовно надзюрив тобі на крашеного чуба...
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29.07.2025 21:14 Ответить
+8
Може вже пора речі називати своїми іменами ,путін воєний злочинець ,найкривавіший терорист який убив сотні тисяч українців ,зруйнував сотні міст і сіл ,десятки стер з лиця землі і вигнав з своїх домівок мільйони людей це злочинець який буде проклятий не одним поколіням українців . А ти з ним заграєш як з президентом цивілізованої країни, після чого терор проти мирних жителів тільки посилився .
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29.07.2025 21:26 Ответить
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Все! - путлєру кранти! - Трамп
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29.07.2025 21:12 Ответить
Чому "ніяк"?
Дуже красномовно надзюрив тобі на крашеного чуба...
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29.07.2025 21:14 Ответить
та й алкаш дімон піддзюрив. але Трампу сеча від )(уйла - Божа роса.
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29.07.2025 21:23 Ответить
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29.07.2025 21:23 Ответить
донні, це ганьба тобі !

якщо ти цього ще не зрозумів.

.
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29.07.2025 21:49 Ответить
вони один одного використовували,трамп тримав пуйла за опудало аби натиснути на ЄС а коли году підписав отримав від Урсули півтора трільона можна і на пуйла верещати цікаво чи він зробить хоч щось
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29.07.2025 22:44 Ответить
Він тебе вже пів року пикою в лайно макає так , що вона аж коричневою стала ...але ти все одно продовжуєш з ним загравати !
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29.07.2025 21:15 Ответить
Схоже серед цього сонму лизунів трампівської дупи пуцин і є тим "мальчіком", який сказав, що "король-то голий!" 😁 Тому королю Трампу треба щось вирішувати з "мальчіком", або злізати з п'єдесталу. Хоча насправді скрутити голову звичайному мальчіку-******** зможе і голий король, якщо збереться з духом. Чекаємо.
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29.07.2025 22:26 Ответить
може ***** тупо здохло?
перевіряли?
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29.07.2025 21:15 Ответить
зараз на бодуні вилізе алкодімон та одним гнівним залпом в знак протесту знищить Фінляндію
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29.07.2025 21:24 Ответить
А потім Валька-стакан на Європу двине..
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29.07.2025 21:27 Ответить
Так кажуть, що давно..а замість нього купа двійників, трійників і т.д.
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29.07.2025 21:28 Ответить
тобто кацапи наразі тупо не знають котрого саме ***** підсунути рудому, щоби виглядало більш-менш
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29.07.2025 21:30 Ответить
Типу того)) взагалі дивує, що амери мовчать про тих двійників. Документалка була, як вираховують по вухах його двійників. Вона стара, на той момент 6 шт тільки вирахували..
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29.07.2025 21:42 Ответить
Штати більше хвилює зберегти кацапстан цілим, бо тоді, за їх версією, легше буде контролювати кацапську ядерну зброю
наївні люди
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29.07.2025 21:43 Ответить
Та краще б розідрати кацапстан як ковдру, на шмаття. А зброю відібрати.
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29.07.2025 21:45 Ответить
Гарна справа
уся надія наразі на Стармера та нашого посла у Сполученому Королівстві
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29.07.2025 21:47 Ответить
а яка різниця? ніякої по суті, бо вони там усі в кремлі колективне ху йло. здохне одне ху йло, на його місце інше ху йло не менш імперське і кровожадне.
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29.07.2025 21:37 Ответить
рудому треба втулити ***** для чудових теревенів
шукають
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29.07.2025 21:39 Ответить
патрушева б ще угандошити..
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29.07.2025 21:43 Ответить
старого та його ******** - обидвох
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29.07.2025 21:44 Ответить
Обидвох синків..а там купа позашлюбних ще..
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29.07.2025 21:49 Ответить
їх всіх у кремлі потрібно угандошити. всіх до одного. от тоді в регіонах можуть якісь рухи початися.
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29.07.2025 22:04 Ответить
"здохлий скунс" - типова реакція буйла на жорсткі ситуації
лежить собі закляклий з відкритою пащекою в бункері

.
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29.07.2025 21:52 Ответить
Просто ***** англійської мови не знає
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29.07.2025 22:14 Ответить
Оригинал пуйла німецьку й англійську знав..а от ті клони - типу удмурта, навряд..
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29.07.2025 22:31 Ответить
і кадиркін і пуйло це ж як зірки повинні зійтися
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29.07.2025 22:47 Ответить
Це ганьба, - Трамп
=============
і то всьо? Ганьба? Напевно )(уйло від цього обсереться та здохне...
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29.07.2025 21:19 Ответить
трумп дай )(уйлу два тижні вийти з ганьби.
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29.07.2025 21:20 Ответить
Ну ще раз на Трампа начхав пуйло-ну і що дивовижного?ми вже звикли.що він сміється з нього.
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29.07.2025 21:20 Ответить
Звісно ж ***** не реагуватиме на базікання . А ти Донні впаяй рашці ембарго . Подивишся як як його прорве . Твій телефон буде червоний від дзвінків з ******* ..
В тисячний раз повторюю - ***** розуміє лише силу . !!
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29.07.2025 21:25 Ответить
В якості попередження могли б вже рознести якийсь з пуйловських дворців. Бажано в лєнінградской обл. В Криму нетреба, ми ті хороми в оренду будемо здавати))))
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29.07.2025 21:31 Ответить
Може вже пора речі називати своїми іменами ,путін воєний злочинець ,найкривавіший терорист який убив сотні тисяч українців ,зруйнував сотні міст і сіл ,десятки стер з лиця землі і вигнав з своїх домівок мільйони людей це злочинець який буде проклятий не одним поколіням українців . А ти з ним заграєш як з президентом цивілізованої країни, після чого терор проти мирних жителів тільки посилився .
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29.07.2025 21:26 Ответить
але ж справжня ганьба - бути нездатним зрозуміти це після перших двох тижнів...
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29.07.2025 21:26 Ответить
Я з ганьбою жити не буду. Якщо куля в лоб то куля в лоб. Цитаты великих украинцев.
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29.07.2025 21:26 Ответить
Ну, як це, «нічого прутін не зробив», воєнний злочинець, нужду справив, на балачки Трампа!!
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29.07.2025 21:28 Ответить
Епштейн - то любов.
***** - то ганьба.
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29.07.2025 21:28 Ответить
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29.07.2025 21:29 Ответить
- чому він не реагує ...?
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29.07.2025 22:27 Ответить
Сором не дим- очі не виїсть
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29.07.2025 21:29 Ответить
Бросок через #уй..
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29.07.2025 21:30 Ответить
***** срав на тих хто перед ним танцює чи хто його просить. ***** потрібно макнути в унітаз головою і засунути в сраку швабру. Тоді воно буде як шовкове.
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29.07.2025 21:32 Ответить
Трамп тєрпіла
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29.07.2025 21:33 Ответить
ГОСПОДИ НЕВЖЕ ДО НЬОГО ДІЙШЛО??? Тебе обісцяли стільки раз що уже стовпам соромно
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29.07.2025 21:35 Ответить
Та купить йому вже телевізора хтось, хай подивіться як Піськов озвучує реакцію Ху?ла. Чого це раптом "нема реакції", чи Піськов вже в когось іншого прес-секретутом влаштувався?
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29.07.2025 21:35 Ответить
ганьба для США, адже її преза всі посилають.
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29.07.2025 21:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ty2FVORVTQM
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29.07.2025 21:43 Ответить
Трамп (іс нєарубліковагаво, патслушано і пєрєводєно мною):
"Півроку я не міг зрозуміти, чи хоче ПТН миру. Тепер я зрозумів, що не хоче. Але мені ще потрібно півроку - рік, щоб зрозуміти, чому він не хоче миру? Хіба він мене не поважає? Він же хароший парєнь! А всі харошиє парні - Ин, Сі, Хам - мене поважають і мріють про укладання зі мною чудових оборудок!"
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29.07.2025 21:43 Ответить
нєарубліковагаво нєапублікованово
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29.07.2025 21:44 Ответить
ганьба...але чомусь мінімум 10 днів трамп вирішив перечекати, забувши як цілих 6 місяців пітун стабільно водив членом по губах трампа. А от за 10 днів пуйло візьме й передумає, ага)
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29.07.2025 21:43 Ответить
Никто нас не собирается вооружать в мере, достаточной для того, чтобы выдавить кацапов. Всё, что мы видим - бесполезное бла-бла-бла европейских импотентов и американского торгаша. Мир для нас - если это не разгром кацапов - окончательная утрата Крыма и четырёх областей + бесконечный геморрой в ближайшей перспективе. И подталкивают нас к этому миру потому что всем, по большому счёту, похер на наше всё.
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29.07.2025 21:44 Ответить
ЄС треба щоб війна ще кілька років тривала. Їм треба час на переозброєння. Вони самі так кажуть.
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29.07.2025 22:04 Ответить
як казав Шмондер - ето позор какайто !
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29.07.2025 21:47 Ответить
Швондер казав "ета какой-то... пазор" (с) - дотримуйтесь точності, не будьте шаріковими
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29.07.2025 21:53 Ответить
давно дивився , вже забув .
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29.07.2025 22:03 Ответить
путін публіно насцяв трампу у замовлений тако з куркою і овочами, і подав на стіл.
Спостерігаємо, як швидко трамп почне їсти.
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29.07.2025 21:53 Ответить
схоже на трампона в московії шалави не тільки сцяли а й срали
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29.07.2025 21:54 Ответить
готель 🏨 "Рассєя" знесли, а звичка гадити на трампа залишилась

пічально, донні !

.
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29.07.2025 22:06 Ответить
Трампон Трампакс, когда ты поймёшь, шо путин *****?!?!
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29.07.2025 22:08 Ответить
Трохи конспірології: пам'ятаєте, як #уйло запропонував трампу обмінятись фільмами про національні цінності? Трамп якось дивно відреагував, типу, яке н@хєр кіно? А потім почались якісь рухи навколо файлів епштейна, які трамп обіцяв розкрити, але раптово заговорив, що ніяких файлів немає. Але мага-виборці вимагають таки їх розкрити - ти ж обіцяв, ти ж казав, що це демократи збоченці-педофіли, як же так? Так а що ж за фільм хотів надіслати йому #уйло? Мабудь, дуже цікавий фільм, тому трамп накинувся з обвинуваченнями на камілу, що та підкупала зірок на виборах, аби відволікти увагу публіки від файлів епштейна, потім пригрозив #уйлу не дорахувати до 50-ти... Ну, дуже цікаве кіно...
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29.07.2025 22:08 Ответить
333 трампонівське попередження було вислано пуйлу у вигляді туалетного паперу
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29.07.2025 22:12 Ответить
Так Трамп, так воно і є. ***** поводив тобі вівімахером по губах. Вкотре. Проковтуй швидше і виписуй чергові 50 днів.
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29.07.2025 22:16 Ответить
Дивний Донни , невже він не розуміє що ***** має сидіти у Гаазі ? А ***** це розуміє - тому яке перемірье ? Він буде перти доки його не вбʼють табакеркою . Це едине рішення
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29.07.2025 22:21 Ответить
Так ето.. ганьба ж наче.. тобі діду трамп?))) чи я якось не так ситуацію розумію?)))
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29.07.2025 22:21 Ответить
От тампон поц. Он любит *****, а ***** любит володина.
от така любов малята.
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29.07.2025 22:26 Ответить
А ти, дурко, тільки зараз помітив що ***** на твою руду макітру публічно сере?
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29.07.2025 22:52 Ответить
 
 