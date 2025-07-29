Путин никак не отреагировал на мой дедлайн для мира с Украиной. Это позор, - Трамп

Лидер США Дональд Трамп разочарован тем, что до сих пор не получил никакой реакции от России на его новый срок для заключения мирного соглашения с Украиной.

Об этом Трамп заявил в интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что новые пошлины, призванные изолировать российскую экономику, вступят в силу через 10 дней, но президент США отметил, что не получил от Кремля никакого ответа по этому поводу.

"Я не получил никакого ответа от Путина. Это позор. Я говорил вам, что 5 тысяч человек погибают каждую неделю. Сейчас уже 7 тыс. [...] На людей падают бомбы. Ужасная война", - подчеркнул Трамп.

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В то же время он заявил, что его не беспокоит реакция рынков на потенциальное введение новых санкций против России.

"Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти", - добавил президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России для прекращения войны против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.

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