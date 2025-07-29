Путин никак не отреагировал на мой дедлайн для мира с Украиной. Это позор, - Трамп
Лидер США Дональд Трамп разочарован тем, что до сих пор не получил никакой реакции от России на его новый срок для заключения мирного соглашения с Украиной.
Об этом Трамп заявил в интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Он сказал, что новые пошлины, призванные изолировать российскую экономику, вступят в силу через 10 дней, но президент США отметил, что не получил от Кремля никакого ответа по этому поводу.
"Я не получил никакого ответа от Путина. Это позор. Я говорил вам, что 5 тысяч человек погибают каждую неделю. Сейчас уже 7 тыс. [...] На людей падают бомбы. Ужасная война", - подчеркнул Трамп.
В то же время он заявил, что его не беспокоит реакция рынков на потенциальное введение новых санкций против России.
"Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти", - добавил президент США.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России для прекращения войны против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.
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Дуже красномовно надзюрив тобі на крашеного чуба...
якщо ти цього ще не зрозумів.
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перевіряли?
наївні люди
уся надія наразі на Стармера та нашого посла у Сполученому Королівстві
шукають
лежить собі закляклий з відкритою пащекою в бункері
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і то всьо? Ганьба? Напевно )(уйло від цього обсереться та здохне...
В тисячний раз повторюю - ***** розуміє лише силу . !!
***** - то ганьба.
"Півроку я не міг зрозуміти, чи хоче ПТН миру. Тепер я зрозумів, що не хоче. Але мені ще потрібно півроку - рік, щоб зрозуміти, чому він не хоче миру? Хіба він мене не поважає? Він же хароший парєнь! А всі харошиє парні - Ин, Сі, Хам - мене поважають і мріють про укладання зі мною чудових оборудок!"
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Спостерігаємо, як швидко трамп почне їсти.
пічально, донні !
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от така любов малята.