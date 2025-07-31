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Новости Обстрелы Киева
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Сибига после удара РФ по Киеву: Время сократить до нуля все сроки, предоставленные Путину. Он стремится убивать

Сибига призвал аннулировать дедлайны для Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя обстрел Киева войсками РФ, призвал сократить до нуля все временные рамки, предоставленные Путину для демонстрации конструктивного подхода.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасное утро в Киеве. Жестокие российские удары разрушили целые жилые дома и повредили школы и больницы. Среди мирных жителей есть раненые и убитые. Под завалами до сих пор остаются люди. Видимо, пора сократить до нуля все временные рамки, предоставленные российскому лидеру Владимиру Путину для демонстрации конструктивного подхода. Президент США Дональд Трамп был очень щедрым и очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Путин делает это намеренно.

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"Его не волнуют никакие попытки положить конец убийствам. Он стремится только разрушать и убивать. Потому что все существование этого военного преступника основывается на этой бессмысленной войне, которую он не может выиграть, но и отказывается заканчивать. Он должен предстать перед правосудием.

Время заставить его почувствовать боль и последствия своего выбора. Время оказывать максимальное давление на Москву. Время синхронизировать все шаги по санкциям. Время достичь мира через силу", - подытожил министр.

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Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.

Сибига призвал аннулировать дедлайны для Путина

Автор: 

Киев (25932) обстрел (28785) путин владимир (31769) россия (96737) Сибига Андрей (578)


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Топ комментарии
+7
Коли Зебіл знову приповзе з квітами, там і прикопати його - ця мразь вкрала ТРИЛЬОНИ гривень, які могли бути направлені на нашу оборону. А такі трагедії використовує, щоб далі клянчити в союзників гроші для своєї мафії 🤬

Знищення НАБУ, САП, узурпація БЕБ, крадіжки в АРМА - пам'ятаємо
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31.07.2025 09:40 Ответить
+5
Сибіга, твоя балаканина не має ніякого значення. Від тебе буде більше користі, якщо мобілізуєшся
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31.07.2025 09:51 Ответить
+3
Час скоротити до нуля...

диктатора Зеленського та його призначенців за мародерство, бездіяльність та саботаж. І вже дуже давно.
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31.07.2025 09:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Коли Зебіл знову приповзе з квітами, там і прикопати його - ця мразь вкрала ТРИЛЬОНИ гривень, які могли бути направлені на нашу оборону. А такі трагедії використовує, щоб далі клянчити в союзників гроші для своєї мафії 🤬

Знищення НАБУ, САП, узурпація БЕБ, крадіжки в АРМА - пам'ятаємо
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31.07.2025 09:40 Ответить
Сибіга, твоя балаканина не має ніякого значення. Від тебе буде більше користі, якщо мобілізуєшся
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31.07.2025 09:51 Ответить
Чувак відробля свої гроші де тільки можливо. Крісло-то тепленьке.
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31.07.2025 09:53 Ответить
"Сибіга: Час скоротити до нуля всі терміни, надані Путіну." - То що сибізі заважає? Хай скорочує.
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31.07.2025 09:55 Ответить
Час скоротити до нуля...

диктатора Зеленського та його призначенців за мародерство, бездіяльність та саботаж. І вже дуже давно.
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31.07.2025 09:55 Ответить
https://x.com/andrii_sybiha/status/1950770125017100493 повідомив у соцмережі X

А так то напис на паркані тепер заявою вважається. 😁

А хтось, крім ОП та шукачів "сенсацій", дописи Сибіги у соцмережах читає?
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31.07.2025 09:58 Ответить
Брянська єпархія РПЦ, у своїх листівках, "відкритим текстом" закликає до знищення українців, як нації...
Мимоволі згадуються слова Голди Меїр, прем"єр-міністра Ізраїлю, стосовно арабів: "Ми хочемо жить... Вони хочуть бачить нас мертвими... Тут мало місця для компромісів..."
А на початку російсько-української війни ще один єврейський громадський діяч прямо порівняв Україну з Ізраїлем, заявивши, що "Україна - це Ізраїль Європи..." Бо обоє борються за виживання своїх народів, з подібними кровожерними противниками, і з тим же результатом...
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31.07.2025 09:56 Ответить
Ну на нульовий день він точно злякається і перестане вбивати. Це ж якраз так працює, пане Андрію. Он https://tsn.ua/politika/frantsiia-vslid-za-nimechchynoiu-postavyla-putinovi-ultymatum-shchodo-peremyria-2826866.html Макрон вже ставив ультиматуми, і що? Пук-пук-среньк.
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31.07.2025 10:00 Ответить
Кому це сибіга розказує..
Їдь по світу і там показуй і розказуй і доказуй.Ми і так знаємо,що таке рашизм.
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31.07.2025 10:03 Ответить
одночасно "до нуля" або "під нуль" потрібно зачистити Україну від "слуг куйла"
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31.07.2025 10:11 Ответить
Давайте, много говорящие "патриоты", все дружно в отставку! Под лозунгом - "Мы не смогли помочь Украине, помогите вы!" Возможно, вас услышат, и посадят за "подвиги", вместо вас назначат других, и дело пойдет!?
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31.07.2025 10:11 Ответить
Давно пора обнулити ваш так званий уряд, зрадників, імітаторів і саботажників.
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31.07.2025 10:16 Ответить
люди знов не читають головне (куди сказано та контекст),
тому і навалюють свої тупі коменти
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31.07.2025 10:33 Ответить
І що буде, коли хтось "скоротить до нуля всі терміни"? Пуйло на другий день перестане наносити удари по Україні?
Знову Зельоні шукають когось другого винним, і хтось другий має щось робити і брати на себе відповідальність. Бо Зеленскій в бункері з Єрмаком дружить, і ніколи не брав на себе ніяку відповідальність.
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31.07.2025 10:39 Ответить
А що робити з самою Україною яка оплачує зі свого карману бомбардування українських міст, качаючи рашистські нафту і газ а також купуючи китайські електромобілі? Українці як ті євреї з анекдотів які продають своїму ворогу патрони якими їх розстрілюють.
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31.07.2025 10:40 Ответить
 
 