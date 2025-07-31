Сибига после удара РФ по Киеву: Время сократить до нуля все сроки, предоставленные Путину. Он стремится убивать
Глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя обстрел Киева войсками РФ, призвал сократить до нуля все временные рамки, предоставленные Путину для демонстрации конструктивного подхода.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Ужасное утро в Киеве. Жестокие российские удары разрушили целые жилые дома и повредили школы и больницы. Среди мирных жителей есть раненые и убитые. Под завалами до сих пор остаются люди. Видимо, пора сократить до нуля все временные рамки, предоставленные российскому лидеру Владимиру Путину для демонстрации конструктивного подхода. Президент США Дональд Трамп был очень щедрым и очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение", - отметил он.
Сибига подчеркнул, что Путин делает это намеренно.
"Его не волнуют никакие попытки положить конец убийствам. Он стремится только разрушать и убивать. Потому что все существование этого военного преступника основывается на этой бессмысленной войне, которую он не может выиграть, но и отказывается заканчивать. Он должен предстать перед правосудием.
Время заставить его почувствовать боль и последствия своего выбора. Время оказывать максимальное давление на Москву. Время синхронизировать все шаги по санкциям. Время достичь мира через силу", - подытожил министр.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знищення НАБУ, САП, узурпація БЕБ, крадіжки в АРМА - пам'ятаємо
диктатора Зеленського та його призначенців за мародерство, бездіяльність та саботаж. І вже дуже давно.
А так то напис на паркані тепер заявою вважається. 😁
А хтось, крім ОП та шукачів "сенсацій", дописи Сибіги у соцмережах читає?
Мимоволі згадуються слова Голди Меїр, прем"єр-міністра Ізраїлю, стосовно арабів: "Ми хочемо жить... Вони хочуть бачить нас мертвими... Тут мало місця для компромісів..."
А на початку російсько-української війни ще один єврейський громадський діяч прямо порівняв Україну з Ізраїлем, заявивши, що "Україна - це Ізраїль Європи..." Бо обоє борються за виживання своїх народів, з подібними кровожерними противниками, і з тим же результатом...
Їдь по світу і там показуй і розказуй і доказуй.Ми і так знаємо,що таке рашизм.
тому і навалюють свої тупі коменти
Знову Зельоні шукають когось другого винним, і хтось другий має щось робити і брати на себе відповідальність. Бо Зеленскій в бункері з Єрмаком дружить, і ніколи не брав на себе ніяку відповідальність.