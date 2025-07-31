Сибига после удара РФ по Киеву: Время сократить до нуля все сроки, предоставленные Путину. Он стремится убивать

Глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя обстрел Киева войсками РФ, призвал сократить до нуля все временные рамки, предоставленные Путину для демонстрации конструктивного подхода.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасное утро в Киеве. Жестокие российские удары разрушили целые жилые дома и повредили школы и больницы. Среди мирных жителей есть раненые и убитые. Под завалами до сих пор остаются люди. Видимо, пора сократить до нуля все временные рамки, предоставленные российскому лидеру Владимиру Путину для демонстрации конструктивного подхода. Президент США Дональд Трамп был очень щедрым и очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Путин делает это намеренно.

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"Его не волнуют никакие попытки положить конец убийствам. Он стремится только разрушать и убивать. Потому что все существование этого военного преступника основывается на этой бессмысленной войне, которую он не может выиграть, но и отказывается заканчивать. Он должен предстать перед правосудием.

Время заставить его почувствовать боль и последствия своего выбора. Время оказывать максимальное давление на Москву. Время синхронизировать все шаги по санкциям. Время достичь мира через силу", - подытожил министр.

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Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.