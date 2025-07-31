РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10350 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Киева
3 088 5

Мужчину достали из-под завалов разрушенного в результате удара РФ подъезда в Киеве. ФОТО

Специалисты ГСЧС спасли мужчину, оказавшегося под завалами подъезда в Киеве. Его зажало конструкциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Живой! Только что спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. Мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Важно было не потерять ни минуты", - отметил он.

Чтобы добраться до пострадавшего спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения.

В данное время продолжаются поисково-спасательные операции в столице на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести. На местах ударов - максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей.

Удар РФ по Киеву Мужчину спасли из разрушенного под'їзду
Удар РФ по Киеву Мужчину спасли из разрушенного под'їзду

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.

Читайте: Сибига после удара РФ по Киеву: Время сократить до нуля все сроки, предоставленные Путину. Он стремится убивать

Автор: 

Киев (25932) спасение (171) Клименко Игорь (425)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
справжнє везіння...
показать весь комментарий
31.07.2025 10:57 Ответить
хутина в Гаагу ‼️
показать весь комментарий
31.07.2025 11:00 Ответить
кацапів в землю
показать весь комментарий
31.07.2025 11:06 Ответить
І дустом дустом
показать весь комментарий
31.07.2025 11:10 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
31.07.2025 11:41 Ответить
 
 