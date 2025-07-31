Мужчину достали из-под завалов разрушенного в результате удара РФ подъезда в Киеве. ФОТО
Специалисты ГСЧС спасли мужчину, оказавшегося под завалами подъезда в Киеве. Его зажало конструкциями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"Живой! Только что спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. Мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями. Важно было не потерять ни минуты", - отметил он.
Чтобы добраться до пострадавшего спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения.
В данное время продолжаются поисково-спасательные операции в столице на двух локациях, аварийно-спасательные работы - на шести. На местах ударов - максимальное привлечение техники и специалистов для спасения людей.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.
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