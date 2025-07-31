До 10 человек могут находиться под завалами разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева, - МВД

До 10 человек могут находиться под завалами разрушенного в результате удара РФ многоэтажного дома в Святошинском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.

"Это предварительная информация. Я думаю, что до 10 человек, возможно", - сказал он журналистам.

Министр добавил: "Когда был взрыв, некоторые были в кроватях, некоторые - в коридорах, их завалило, оно просто падало, и их заваливало бетонными плитами".

Также, по словам министра, людей выбрасывало из квартир взрывной волной.

Глава МВД отметил, что попадание вражеской ракеты было в районе 5-го этажа: "Можем утверждать, что это прямое попадание вражеской ракеты в этот дом".

В целом, по его словам, 6 ракет попали по жилым и коммунальным объектам Киева. 70 домов повреждены в столице: 30 - в Святошинском, 40 - в Соломенском.

Известно, что в результате российских ударов по Киеву погибли 7 человек, в том числе - 6-летний мальчик.

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