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Спасатели работают на месте российского удара по Киеву. ВИДЕО

На месте удара войск РФ по Святошинскому району Киева работают спасатели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео Натальи Шаромовой

Людям оказывают помощь.

Один из мужчин заявил, что под завалами - его друг.

Известно, что в результате российских ударов по Киеву погибли 7 человек, в том числе - 6-летний мальчик.

Также читайте: До 10 человек могут находиться под завалами разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева, - МВД

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Киев (25932) обстрел (28785) Воздушные атаки на Киев (847)


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Що сказати... Кацапсячі підАри.
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31.07.2025 12:18 Ответить
Якби знали, що отримають адекватну відповідь, то не били би.
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31.07.2025 12:23 Ответить
Череда смертей мирного насления будет длиться до тех пор, пока мы не начнем давать ответные удары по городам врага.
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31.07.2025 12:26 Ответить
Вони мільйон поклали в Україні - їм чхати. А загибель десятка людей в якомусь місті нічого не змінить. Нехай і далі в Алабугє клепають "шахеди", а ми будемо бити по містах. Л - логіка
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31.07.2025 12:53 Ответить
100 відсотків! А в партнерів з'явиться чудова нагода оголосити й нас терористами. Тож - виключно об'єкти впк та аеродроми з нпз!
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31.07.2025 12:57 Ответить
 
 