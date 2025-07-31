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Спасатели работают на месте российского удара по Киеву. ВИДЕО
На месте удара войск РФ по Святошинскому району Киева работают спасатели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео Натальи Шаромовой
Людям оказывают помощь.
Один из мужчин заявил, что под завалами - его друг.
Известно, что в результате российских ударов по Киеву погибли 7 человек, в том числе - 6-летний мальчик.
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Митя Дядя
показать весь комментарий31.07.2025 12:18 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
віктор федорович #394174
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