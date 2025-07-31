Комбінована атака РФ на Київ: постраждали 135 людей, з них – 12 дітей

У Києві внаслідок комбінованої атаки РФ в ніч на 31 липня загинуло вісім людей, постраждали 135 людей, серед них – 12 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

За даними медиків, внаслідок атаки ворога на столицю минулої ночі, наразі підтверджена загибель 8 людей. Із них — одна дитина (шестирічний хлопчик), зазначив він.

У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі п’ятеро дітей.

97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.

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