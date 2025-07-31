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Новини Обстріли Києва Атака ракет і БпЛА на Київ
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Комбінована атака РФ на Київ: постраждали 135 людей, з них – 12 дітей

Рашисти вкотре атакували Київ

У Києві внаслідок комбінованої атаки РФ в ніч на 31 липня загинуло вісім людей, постраждали 135 людей, серед них – 12 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

За даними медиків, внаслідок атаки ворога на столицю минулої ночі, наразі підтверджена загибель 8 людей. Із них — одна дитина (шестирічний хлопчик), зазначив він.

У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі п’ятеро дітей.

97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.

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Автор: 

Київ (19949) Кличко Віталій (3548) обстріл (30109) Повітряні атаки на Київ (901)


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Здохни підар масковський!
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31.07.2025 15:33 Відповісти
Царство небесное погибшим, соболезнования близким. Скорейшего выздоровления раненым . держимся украинцы
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31.07.2025 15:36 Відповісти
 
 