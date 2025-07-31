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Новости Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
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Комбинированная атака РФ на Киев: пострадали 135 человек, из них - 12 детей

Рашисты в очередной раз атаковали Киев

В Киеве в результате комбинированной атаки РФ в ночь на 31 июля погибли восемь человек, пострадали 135 человек, среди них - 12 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграме.

По данным медиков, в результате атаки врага на столицу прошлой ночью, пока подтверждена гибель 8 человек. Из них - один ребенок (шестилетний мальчик), отметил он.

В стационарах больниц находятся 30 пострадавших. В том числе пятеро детей.

97 человек получили помощь медиков амбулаторно.

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Автор: 

Киев (25932) Кличко Виталий (4671) обстрел (28785) Воздушные атаки на Киев (847)


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Здохни підар масковський!
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31.07.2025 15:33 Ответить
Царство небесное погибшим, соболезнования близким. Скорейшего выздоровления раненым . держимся украинцы
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31.07.2025 15:36 Ответить
 
 