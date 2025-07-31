Комбинированная атака РФ на Киев: пострадали 135 человек, из них - 12 детей
В Киеве в результате комбинированной атаки РФ в ночь на 31 июля погибли восемь человек, пострадали 135 человек, среди них - 12 детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграме.
По данным медиков, в результате атаки врага на столицу прошлой ночью, пока подтверждена гибель 8 человек. Из них - один ребенок (шестилетний мальчик), отметил он.
В стационарах больниц находятся 30 пострадавших. В том числе пятеро детей.
97 человек получили помощь медиков амбулаторно.
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Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий31.07.2025 15:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Люба Леонидовна
показать весь комментарий31.07.2025 15:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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