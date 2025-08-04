Україна отримає 500 млн євро на ППО від Нідерландів, - Брекельманс
Нідерланди нададуть Україні 500 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони.
Про це в соцмережі Х написав міністр оборони країни Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.
"Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони і боєприпасів. Як перший союзник у НАТО, Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєнь на суму EUR500 млн (в т.ч. частини і ракети Patriot). Це допоможе Україні захистити себе і решту Європи від російської агресії", - розповів він.
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Навіть надівши окуляри, ППО гуй побачить ці гроші!