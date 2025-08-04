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Новини Допомога Україні від Нідерландів
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Україна отримає 500 млн євро на ППО від Нідерландів, - Брекельманс

Рубен Брекельманс

Нідерланди нададуть Україні 500 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони.

Про це в соцмережі Х написав міністр оборони країни Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

"Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони і боєприпасів. Як перший союзник у НАТО, Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєнь на суму EUR500 млн (в т.ч. частини і ракети Patriot). Це допоможе Україні захистити себе і решту Європи від російської агресії", - розповів він.

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Автор: 

Нідерланди (1616) ППО (3454) Брекельманс Рубен (13)


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Дайте оружие не давайте деньги. Разворуют
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04.08.2025 19:43 Відповісти
Думайте про обеспечение фронта, дроны/Бредли/минометы, зарплаты солдатам, ППО это популистская роскошь не более того, фронт порвётся узнаете чего стоит миллиардный Патриот в обороне.
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04.08.2025 19:44 Відповісти
Без Петріотів/САМПті не зберегти ******* літаки. Без літаків фронту тринда (π•)
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04.08.2025 19:47 Відповісти
Україна отримає 500 млн євро на ППО від Нідерландів

Навіть надівши окуляри, ППО гуй побачить ці гроші!
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04.08.2025 19:59 Відповісти
Якщо гроші то каюк а не ППО.
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04.08.2025 20:37 Відповісти
 
 