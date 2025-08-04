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Новини Допомога від Нідерландів Допомога Україні від НАТО
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Рютте привітав придбання Нідерландами пакета американської зброї для України та закликав союзників долучитися до цієї ініціативи

рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Нідерландам за ініціативу передати Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, ракети та запчастин для систем Patriot.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудово бачити, як Нідерланди беруть на себе ініціативу та фінансують перший пакет американського військового обладнання для України в межах ініціативи НАТО щодо "Переліку пріоритетних потреб України". Я дякую союзникам за те, що вони надали Україні обладнання, яке їй терміново необхідне для захисту від російської агресії",- сказав Рютте.

Окрім цього, генсек Альянсу зазначив, що мета всієї допомоги НАТО Україні - довести війну до справедливого та остаточного кінця.

"Мета всієї допомоги Альянсу Україні - довести війну до справедливого та остаточного кінця на підтримку мирних зусиль президента Трампа. Я звернувся до всіх союзників по НАТО, закликаючи їх зробити свій внесок у цю ініціативу щодо розподілу тягаря, і я очікую подальших важливих оголошень від інших союзників вже найближчим часом", - цитує заяву Рютте пресслужба Альянсу.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть військову допомогу Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

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НАТО (6702) зброя (7669) допомога (8636) Рютте Марк (486)


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А драп тим часом і далі буде вилизувати дупу )(уйлу та барижити на європейцях?
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05.08.2025 00:17 Відповісти
 
 