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Профінансують Нідерланди: Rheinmetall виготовить 20 багі Ermine для України

багі

Нідерланди профінансують виробництво 20 багі Ermine для України. Транспортні засоби виготовить німецький збройовий концерн Rheinmetall.

Про це йдеться на сайті Rheinmetall, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що контракт між Міністертвом оборони Нідерландів та дочірньою компанією Rheinmetall Defence Nederland BV було підписано 24 червня на полях саміту НАТО в Гаазі.

Тактичні багі призначені для евакуації поранених у безпосередній близькості до лінії фронту. Очікується, що поставки багі Ermine розпочнуться у 2026 році.

"Транспортні засоби будуть поставлені Збройним силам України, що посилить їхні можливості евакуації поранених поблизу лінії фронту", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

Нідерланди (1601) Rheinmetall (124) багі (1)


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Топ коментарі
+7
Порошенко по 50 шт передает каждого месяца
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25.06.2025 22:50 Відповісти
+7
Гора народить мишу, зато з якою помпою... найвеличніший нікчема ше й поселфиться на фоні тих 20 баггі для єдЫнава шмарафону. І смішно і сумно водночас.
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25.06.2025 22:57 Відповісти
+6
Спасибо конечно. Но 20 багги, ждать минимум полгода, не долго ли?
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25.06.2025 22:42 Відповісти
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Спасибо конечно. Но 20 багги, ждать минимум полгода, не долго ли?
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25.06.2025 22:42 Відповісти
Тисячолітньому Райху поспішати немає куди
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26.06.2025 00:17 Відповісти
нічого, починали з 5000 шоломів
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26.06.2025 09:25 Відповісти
Дякуємо!20 багі за більше ніж пів року - не задовго?
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25.06.2025 22:44 Відповісти
ось нафіга такі дорогі іграшки? дайте на ходу старі джипари, швидше, дешевше і більше буде
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25.06.2025 22:46 Відповісти
А чому Ви вирішили, що тут про єфективність?
А де у Вашій схемі заробіток?
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26.06.2025 10:03 Відповісти
Порошенко по 50 шт передает каждого месяца
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25.06.2025 22:50 Відповісти
**,Порох 100 квадріків залив на фронт і то меньш пафосу було.
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25.06.2025 22:54 Відповісти
Гора народить мишу, зато з якою помпою... найвеличніший нікчема ше й поселфиться на фоні тих 20 баггі для єдЫнава шмарафону. І смішно і сумно водночас.
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25.06.2025 22:57 Відповісти
Они еще и с электродвигателями, которые не так то и просто будет зарядить на линии фронта.
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25.06.2025 22:58 Відповісти
Эта новость скорей для кремля. Я знаю что неоглашенная помощь от наших западных партнёров идёт Украине в разы быстрей и в больших масштабах!
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25.06.2025 23:00 Відповісти
20 багі - це круто!!!! Зе - досягнення у дії!!!
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26.06.2025 01:39 Відповісти
Ось це потужно! Ось це незламно! Масштаб! Трусіться з переляку кляті окупанти, через пів року, як
зроблять 20 баггі, а може й ні ...
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26.06.2025 07:18 Відповісти
 
 