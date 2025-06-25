Профінансують Нідерланди: Rheinmetall виготовить 20 багі Ermine для України

Нідерланди профінансують виробництво 20 багі Ermine для України. Транспортні засоби виготовить німецький збройовий концерн Rheinmetall.

Про це йдеться на сайті Rheinmetall, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що контракт між Міністертвом оборони Нідерландів та дочірньою компанією Rheinmetall Defence Nederland BV було підписано 24 червня на полях саміту НАТО в Гаазі.

Тактичні багі призначені для евакуації поранених у безпосередній близькості до лінії фронту. Очікується, що поставки багі Ermine розпочнуться у 2026 році.

"Транспортні засоби будуть поставлені Збройним силам України, що посилить їхні можливості евакуації поранених поблизу лінії фронту", - сказано в повідомленні.

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