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Профінансують Нідерланди: Rheinmetall виготовить 20 багі Ermine для України
Нідерланди профінансують виробництво 20 багі Ermine для України. Транспортні засоби виготовить німецький збройовий концерн Rheinmetall.
Про це йдеться на сайті Rheinmetall, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що контракт між Міністертвом оборони Нідерландів та дочірньою компанією Rheinmetall Defence Nederland BV було підписано 24 червня на полях саміту НАТО в Гаазі.
Тактичні багі призначені для евакуації поранених у безпосередній близькості до лінії фронту. Очікується, що поставки багі Ermine розпочнуться у 2026 році.
"Транспортні засоби будуть поставлені Збройним силам України, що посилить їхні можливості евакуації поранених поблизу лінії фронту", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Vadym Sestritsyn #580662
показати весь коментар25.06.2025 22:50 Відповісти Посилання
+7 kelt kant
показати весь коментар25.06.2025 22:57 Відповісти Посилання
+6 Виталий #548501
показати весь коментар25.06.2025 22:42 Відповісти Посилання
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А де у Вашій схемі заробіток?
зроблять 20 баггі, а може й ні ...