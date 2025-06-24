600 тисяч БПЛА у 2025 році: Нідерланди замовили дрони для ЗСУ

Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів для України в межах ініціативи "Лінія дронів" з постачанням уже в цьому році.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Ці контракти є частиною нового пакету допомоги Нідерландів на суму понад 675 мільйонів євро. Також передбачено постачання 100 додаткових радарів для виявлення БПЛА та техніки для евакуації поранених.

Умєров подякував Нідерландам та особисто міністру оборони Рубену Брекельмансу за лідерство та таку сильну підтримку.

"Це - приклад справжнього партнерства та віри в перемогу України. Разом робимо усе можливе, аби наші Збройні сили мали технологічну перевагу на полі бою", - зауважив Умєров.

Також читайте: Україна може виготовляти до 8 млн дронів за рік, але не вистачає фінансування, - Зеленський

Раніше Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро.