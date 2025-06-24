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Новини Допомога від Нідерландів
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600 тисяч БПЛА у 2025 році: Нідерланди замовили дрони для ЗСУ

брекельманс,умєров

Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів для України в межах ініціативи "Лінія дронів" з постачанням уже в цьому році.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Ці контракти є частиною нового пакету допомоги Нідерландів на суму понад 675 мільйонів євро. Також передбачено постачання 100 додаткових радарів для виявлення БПЛА та техніки для евакуації поранених.

Умєров подякував Нідерландам та особисто міністру оборони Рубену Брекельмансу за лідерство та таку сильну підтримку.

"Це - приклад справжнього партнерства та віри в перемогу України. Разом робимо усе можливе, аби наші Збройні сили мали технологічну перевагу на полі бою", - зауважив Умєров.

Також читайте: Україна може виготовляти до 8 млн дронів за рік, але не вистачає фінансування, - Зеленський

Раніше Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро.

Автор: 

Нідерланди (1601) дрони (5012)


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Топ коментарі
+9
Нідерланди замовили дрони для ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3559711
А міноборони скільки замовило?
Чи у нас тільки волонтери замовляють?
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24.06.2025 17:38 Відповісти
+6
Гарно! - кожному кацапу дрон в лобешню!
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24.06.2025 17:25 Відповісти
+4
пропоную узяти цього бреккельманса на аутсорс на міністра оборони у нас, а до купи іще пару-тройку нідерландців. зелені їбанати все одно безнадійні, а голандці щось та й придумають - вони благородний народ.
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24.06.2025 18:09 Відповісти
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⚡️Ми можемо виробляти 8 млн дронів на рік, але у нас не вистачає фінансування, - Зеленський на саміті НАТО
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24.06.2025 17:25 Відповісти
Гарно! - кожному кацапу дрон в лобешню!
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24.06.2025 17:25 Відповісти
дрончик любить дупу
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24.06.2025 17:28 Відповісти
Вони русню *******, кожний їх квадратний сантиметр, так *******, що аж летять на зустріч з ними!
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24.06.2025 17:51 Відповісти
Нідерланди замовили дрони для ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3559711
А міноборони скільки замовило?
Чи у нас тільки волонтери замовляють?
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24.06.2025 17:38 Відповісти
Якщо не 8 млн, то 2 млн. точно, але лише на пропагандомарофоні😂
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24.06.2025 18:06 Відповісти
пропоную узяти цього бреккельманса на аутсорс на міністра оборони у нас, а до купи іще пару-тройку нідерландців. зелені їбанати все одно безнадійні, а голандці щось та й придумають - вони благородний народ.
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24.06.2025 18:09 Відповісти
Оце дійсно потужно. Тільки словосполучення "українських дронів" напружує. Якби було "нідерландських дронів" - взагалі була б краса. Бо нідерландцям за себе думати також треба, і нагода тут - краще не вигадаєш.
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24.06.2025 18:29 Відповісти
вмеров - Україна може і 10 міліонів дронів на рік виробляти. Та краще грощі вкрасти і в офшори - а европейські ідіоти, налякані війною хай платять. Батьківшина ще та шльондра.
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24.06.2025 18:33 Відповісти
замовити і виготовити це 2 різні речі
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24.06.2025 18:35 Відповісти
600тис.дронів, це 600 тис.дохлих кацапів, в ідеалі..., не погано !!
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24.06.2025 18:51 Відповісти
Дякуємо! Нідерланди знову рятують нас. Винищувачі, петріот, дрони.
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24.06.2025 19:17 Відповісти
А скільки мильонів ми змогли б виготовити,якби прокляті зелені підори не крали!!!!
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24.06.2025 19:47 Відповісти
 
 