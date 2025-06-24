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600 тысяч БПЛА в 2025 году: Нидерланды заказали дроны для ВСУ

брекельманс,умеров

Нидерланды подписали контракты на производство 600 тысяч украинских дронов для Украины в рамках инициативы "Лінія дронів" с поставкой уже в этом году.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Эти контракты являются частью нового пакета помощи Нидерландов на сумму более 675 миллионов евро. Также предусмотрена поставка 100 дополнительных радаров для обнаружения БПЛА и техники для эвакуации раненых.

Умеров поблагодарил Нидерланды и лично министра обороны Рубена Брекельманса за лидерство и такую сильную поддержку.

"Это - пример настоящего партнерства и веры в победу Украины. Вместе делаем все возможное, чтобы наши Вооруженные силы имели технологическое преимущество на поле боя", - отметил Умеров.

Также читайте: Украина может производить до 8 млн дронов в год, но не хватает финансирования, - Зеленский

Ранее Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 175 миллионов евро.

Автор: 

Нидерланды (1615) дроны (4205)


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Топ комментарии
+9
Нідерланди замовили дрони для ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3559711
А міноборони скільки замовило?
Чи у нас тільки волонтери замовляють?
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24.06.2025 17:38 Ответить
+6
Гарно! - кожному кацапу дрон в лобешню!
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24.06.2025 17:25 Ответить
+4
пропоную узяти цього бреккельманса на аутсорс на міністра оборони у нас, а до купи іще пару-тройку нідерландців. зелені їбанати все одно безнадійні, а голандці щось та й придумають - вони благородний народ.
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24.06.2025 18:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
⚡️Ми можемо виробляти 8 млн дронів на рік, але у нас не вистачає фінансування, - Зеленський на саміті НАТО
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24.06.2025 17:25 Ответить
Гарно! - кожному кацапу дрон в лобешню!
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24.06.2025 17:25 Ответить
дрончик любить дупу
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24.06.2025 17:28 Ответить
Вони русню *******, кожний їх квадратний сантиметр, так *******, що аж летять на зустріч з ними!
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24.06.2025 17:51 Ответить
Нідерланди замовили дрони для ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3559711
А міноборони скільки замовило?
Чи у нас тільки волонтери замовляють?
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24.06.2025 17:38 Ответить
Якщо не 8 млн, то 2 млн. точно, але лише на пропагандомарофоні😂
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24.06.2025 18:06 Ответить
пропоную узяти цього бреккельманса на аутсорс на міністра оборони у нас, а до купи іще пару-тройку нідерландців. зелені їбанати все одно безнадійні, а голандці щось та й придумають - вони благородний народ.
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24.06.2025 18:09 Ответить
Оце дійсно потужно. Тільки словосполучення "українських дронів" напружує. Якби було "нідерландських дронів" - взагалі була б краса. Бо нідерландцям за себе думати також треба, і нагода тут - краще не вигадаєш.
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24.06.2025 18:29 Ответить
вмеров - Україна може і 10 міліонів дронів на рік виробляти. Та краще грощі вкрасти і в офшори - а европейські ідіоти, налякані війною хай платять. Батьківшина ще та шльондра.
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24.06.2025 18:33 Ответить
замовити і виготовити це 2 різні речі
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24.06.2025 18:35 Ответить
600тис.дронів, це 600 тис.дохлих кацапів, в ідеалі..., не погано !!
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24.06.2025 18:51 Ответить
Дякуємо! Нідерланди знову рятують нас. Винищувачі, петріот, дрони.
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24.06.2025 19:17 Ответить
А скільки мильонів ми змогли б виготовити,якби прокляті зелені підори не крали!!!!
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24.06.2025 19:47 Ответить
 
 