600 тысяч БПЛА в 2025 году: Нидерланды заказали дроны для ВСУ

Нидерланды подписали контракты на производство 600 тысяч украинских дронов для Украины в рамках инициативы "Лінія дронів" с поставкой уже в этом году.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Эти контракты являются частью нового пакета помощи Нидерландов на сумму более 675 миллионов евро. Также предусмотрена поставка 100 дополнительных радаров для обнаружения БПЛА и техники для эвакуации раненых.

Умеров поблагодарил Нидерланды и лично министра обороны Рубена Брекельманса за лидерство и такую сильную поддержку.

"Это - пример настоящего партнерства и веры в победу Украины. Вместе делаем все возможное, чтобы наши Вооруженные силы имели технологическое преимущество на поле боя", - отметил Умеров.

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Ранее Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 175 миллионов евро.