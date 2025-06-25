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Профинансируют Нидерланды: Rheinmetall изготовит 20 багги Ermine для Украины

багі

Нидерланды профинансируют производство 20 багги Ermine для Украины. Транспортные средства изготовит немецкий оружейный концерн Rheinmetall.

Об этом говорится на сайте Rheinmetall, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что контракт между Министертвом обороны Нидерландов и дочерней компанией Rheinmetall Defence Nederland BV был подписан 24 июня на полях саммита НАТО в Гааге.

Тактические багги предназначены для эвакуации раненых в непосредственной близости к линии фронта. Ожидается, что поставки багги Ermine начнутся в 2026 году.

"Транспортные средства будут поставлены Вооруженным силам Украины, что усилит их возможности эвакуации раненых вблизи линии фронта", - сказано в сообщении.

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Автор: 

Нидерланды (1615) Rheinmetall (82) багги (1)


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Топ комментарии
+7
Порошенко по 50 шт передает каждого месяца
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25.06.2025 22:50 Ответить
+7
Гора народить мишу, зато з якою помпою... найвеличніший нікчема ше й поселфиться на фоні тих 20 баггі для єдЫнава шмарафону. І смішно і сумно водночас.
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25.06.2025 22:57 Ответить
+6
Спасибо конечно. Но 20 багги, ждать минимум полгода, не долго ли?
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25.06.2025 22:42 Ответить
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Спасибо конечно. Но 20 багги, ждать минимум полгода, не долго ли?
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25.06.2025 22:42 Ответить
Тисячолітньому Райху поспішати немає куди
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26.06.2025 00:17 Ответить
нічого, починали з 5000 шоломів
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26.06.2025 09:25 Ответить
Дякуємо!20 багі за більше ніж пів року - не задовго?
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25.06.2025 22:44 Ответить
ось нафіга такі дорогі іграшки? дайте на ходу старі джипари, швидше, дешевше і більше буде
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25.06.2025 22:46 Ответить
А чому Ви вирішили, що тут про єфективність?
А де у Вашій схемі заробіток?
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26.06.2025 10:03 Ответить
Порошенко по 50 шт передает каждого месяца
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25.06.2025 22:50 Ответить
**,Порох 100 квадріків залив на фронт і то меньш пафосу було.
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25.06.2025 22:54 Ответить
Гора народить мишу, зато з якою помпою... найвеличніший нікчема ше й поселфиться на фоні тих 20 баггі для єдЫнава шмарафону. І смішно і сумно водночас.
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25.06.2025 22:57 Ответить
Они еще и с электродвигателями, которые не так то и просто будет зарядить на линии фронта.
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25.06.2025 22:58 Ответить
Эта новость скорей для кремля. Я знаю что неоглашенная помощь от наших западных партнёров идёт Украине в разы быстрей и в больших масштабах!
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25.06.2025 23:00 Ответить
20 багі - це круто!!!! Зе - досягнення у дії!!!
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26.06.2025 01:39 Ответить
Ось це потужно! Ось це незламно! Масштаб! Трусіться з переляку кляті окупанти, через пів року, як
зроблять 20 баггі, а може й ні ...
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26.06.2025 07:18 Ответить
 
 