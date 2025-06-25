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Профинансируют Нидерланды: Rheinmetall изготовит 20 багги Ermine для Украины
Нидерланды профинансируют производство 20 багги Ermine для Украины. Транспортные средства изготовит немецкий оружейный концерн Rheinmetall.
Об этом говорится на сайте Rheinmetall, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что контракт между Министертвом обороны Нидерландов и дочерней компанией Rheinmetall Defence Nederland BV был подписан 24 июня на полях саммита НАТО в Гааге.
Тактические багги предназначены для эвакуации раненых в непосредственной близости к линии фронта. Ожидается, что поставки багги Ermine начнутся в 2026 году.
"Транспортные средства будут поставлены Вооруженным силам Украины, что усилит их возможности эвакуации раненых вблизи линии фронта", - сказано в сообщении.
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+7 Vadym Sestritsyn #580662
показать весь комментарий25.06.2025 22:50 Ответить Ссылка
+7 kelt kant
показать весь комментарий25.06.2025 22:57 Ответить Ссылка
+6 Виталий #548501
показать весь комментарий25.06.2025 22:42 Ответить Ссылка
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А де у Вашій схемі заробіток?
зроблять 20 баггі, а може й ні ...