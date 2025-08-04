США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины, - Шмыгаль

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США. Благодаря новому механизму страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности, через имеющиеся механизмы НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine - NSATU).

Как отметил Шмыгаль, эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.