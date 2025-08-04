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Новости Военная помощь Украине
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США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины, - Шмыгаль

нато

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США. Благодаря новому механизму страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности, через имеющиеся механизмы НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine - NSATU).

Как отметил Шмыгаль, эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Автор: 

НАТО (10239) США (27634) Шмыгаль Денис (2798)


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Топ комментарии
+2
Ну і чудово. Дай бог !!!
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04.08.2025 21:05 Ответить
+2
а що зі старими механізмами ?
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04.08.2025 21:16 Ответить
+1
Так-так, механізм швидкого постачання зброї у великих кількостях. Десь рочків на 10 вперед, до 2030-го, а там якось воно буде.
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04.08.2025 21:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну і чудово. Дай бог !!!
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04.08.2025 21:05 Ответить
Так-так, механізм швидкого постачання зброї у великих кількостях. Десь рочків на 10 вперед, до 2030-го, а там якось воно буде.
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04.08.2025 21:07 Ответить
Відповіси нам, крадій, накуя ти олнострій "піксель" меняєш на інший?Скільки мільярдів гривень і відповідно життів солдат ти вкрадеш на цьому, гнида ахметовська?
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04.08.2025 21:10 Ответить
Міністерство оборони України затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ - "ММ-25".
Джерело: https://censor.net/ua/n3566756

перший найважливіший механізм вже запущений!
дуже потужно та переможна!
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04.08.2025 21:12 Ответить
З таким міністром оборони , як і з його попередніками ні на , що позитивне нема сенсу чекати. (вони навіть виглядають начебто їх вирощують в одном інкубаторі ).
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04.08.2025 21:16 Ответить
а що зі старими механізмами ?
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04.08.2025 21:16 Ответить
зламалися, вони ж механізми )
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04.08.2025 21:27 Ответить
Зі старими механізмами--вже нуль; з новими механізмами--ще нуль (та перспектива абсолютно туманна)...Але з їб@ла шмигаля посмішка не пропадає. І голос мажорний...
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04.08.2025 21:45 Ответить
шмиргаль 3,14здун, не вірю жодному його слову.
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04.08.2025 21:17 Ответить
А кому з зелено-синіх посадовців вірити можна?
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04.08.2025 21:47 Ответить
Якби вони вже запустили механізм ліквідації зеленомордих мародерів, таких як ти. Війна лише на вас тримається. Бо ви щодня даєте пуйлу нові приводи для натхнення.
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04.08.2025 21:23 Ответить
Чому я не вірю Шмигалю?
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04.08.2025 21:31 Ответить
"...можливо...можливість..."
Настав час нових "очишуітєльних історій" від потужних менеджерів **********! В копілку 1000+1 безпекових угод, "3 тисячі рокет" і "мульйард дронів"!
Невже є хтось, хто ще вірить цим заявам "зеопешних комбінаторів"?
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04.08.2025 21:34 Ответить
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України, - Шмигаль

Себто, новий механізм підтримки України називається Шмигаль?
))
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04.08.2025 21:43 Ответить
Тепер будуть підтримувати нас не тільки за руки а і за ноги поки рашисти нас гвалтують?
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04.08.2025 21:47 Ответить
Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески. (США мабуть вирішили перевірити ДОБРОВІЛЬНІ ВНЕСКИ граьіжників України і її народу.котрі за часи Незалежності "накосили " мабуть більше 200лярдів баксів.за котрі можна би було озброїти ЗСУ новітніми озброєннями до зубів ....?
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04.08.2025 21:55 Ответить
 
 