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Новини Військова допомога Україні
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США та НАТО запускають новий механізм підтримки України, - Шмигаль

нато

США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США. Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine – NSATU).

Також читайте: Угода США-НАТО щодо оборонної допомоги Україні є вигідною для всіх сторін, - Держдеп

Як зазначив Шмигаль, ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Автор: 

НАТО (6702) США (23960) Шмигаль Денис (4754)


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Топ коментарі
+4
шмиргаль 3,14здун, не вірю жодному його слову.
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04.08.2025 21:17 Відповісти
+2
Ну і чудово. Дай бог !!!
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04.08.2025 21:05 Відповісти
+2
а що зі старими механізмами ?
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04.08.2025 21:16 Відповісти
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Ну і чудово. Дай бог !!!
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04.08.2025 21:05 Відповісти
Так-так, механізм швидкого постачання зброї у великих кількостях. Десь рочків на 10 вперед, до 2030-го, а там якось воно буде.
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04.08.2025 21:07 Відповісти
Відповіси нам, крадій, накуя ти олнострій "піксель" меняєш на інший?Скільки мільярдів гривень і відповідно життів солдат ти вкрадеш на цьому, гнида ахметовська?
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04.08.2025 21:10 Відповісти
Міністерство оборони України затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ - "ММ-25".
Джерело: https://censor.net/ua/n3566756

перший найважливіший механізм вже запущений!
дуже потужно та переможна!
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04.08.2025 21:12 Відповісти
З таким міністром оборони , як і з його попередніками ні на , що позитивне нема сенсу чекати. (вони навіть виглядають начебто їх вирощують в одном інкубаторі ).
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04.08.2025 21:16 Відповісти
а що зі старими механізмами ?
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04.08.2025 21:16 Відповісти
зламалися, вони ж механізми )
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04.08.2025 21:27 Відповісти
Зі старими механізмами--вже нуль; з новими механізмами--ще нуль (та перспектива абсолютно туманна)...Але з їб@ла шмигаля посмішка не пропадає. І голос мажорний...
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04.08.2025 21:45 Відповісти
шмиргаль 3,14здун, не вірю жодному його слову.
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04.08.2025 21:17 Відповісти
А кому з зелено-синіх посадовців вірити можна?
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04.08.2025 21:47 Відповісти
Якби вони вже запустили механізм ліквідації зеленомордих мародерів, таких як ти. Війна лише на вас тримається. Бо ви щодня даєте пуйлу нові приводи для натхнення.
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04.08.2025 21:23 Відповісти
Чому я не вірю Шмигалю?
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04.08.2025 21:31 Відповісти
"...можливо...можливість..."
Настав час нових "очишуітєльних історій" від потужних менеджерів **********! В копілку 1000+1 безпекових угод, "3 тисячі рокет" і "мульйард дронів"!
Невже є хтось, хто ще вірить цим заявам "зеопешних комбінаторів"?
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04.08.2025 21:34 Відповісти
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України, - Шмигаль

Себто, новий механізм підтримки України називається Шмигаль?
))
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04.08.2025 21:43 Відповісти
Тепер будуть підтримувати нас не тільки за руки а і за ноги поки рашисти нас гвалтують?
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04.08.2025 21:47 Відповісти
Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески. (США мабуть вирішили перевірити ДОБРОВІЛЬНІ ВНЕСКИ граьіжників України і її народу.котрі за часи Незалежності "накосили " мабуть більше 200лярдів баксів.за котрі можна би було озброїти ЗСУ новітніми озброєннями до зубів ....?
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04.08.2025 21:55 Відповісти
Шмигаль коментує подію зі сторони НАТО, чи зі сторони США? Чи просто "попіздеть"?
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04.08.2025 22:37 Відповісти
 
 