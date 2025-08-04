США та НАТО запускають новий механізм підтримки України, - Шмигаль
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США. Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.
Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.
НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine – NSATU).
Як зазначив Шмигаль, ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3566756
перший найважливіший механізм вже запущений!
дуже потужно та переможна!
Настав час нових "очишуітєльних історій" від потужних менеджерів **********! В копілку 1000+1 безпекових угод, "3 тисячі рокет" і "мульйард дронів"!
Невже є хтось, хто ще вірить цим заявам "зеопешних комбінаторів"?
Себто, новий механізм підтримки України називається Шмигаль?
))