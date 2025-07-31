Угода США-НАТО щодо оборонної допомоги Україні є вигідною для всіх сторін, - Держдеп

Угода між США та НАТО про постачання американської зброї для продовження військової підтримки України є вигідною для всіх сторін.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Томі Піготт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що це (угода з НАТО – ред.) є частиною зовнішньої політики "Америка передусім", а також розподілу тягаря, які просувають президент Трамп і держсекретар Рубіо", - сказав представник Держдепу.

За його словами, з одного боку, інші країни НАТО стали більш активними у зміцненні альянсів і партнерських відносин, а з іншого боку, це також приносить користь американському народу, відроджує певні галузі промисловості та збільшує обсяги закупівель.

"Тож ми бачимо імпульс з боку чинної адміністрації, ми бачимо зусилля, спрямовані на зміцнення альянсу НАТО, ми також бачимо, як ця угода з НАТО щодо озброєнь також впроваджується",- додав представник американського відомства.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір просувати угоду із союзниками по НАТО щодо закупівлі ними американської зброї з метою, зокрема, передачі військової допомоги Україні.

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