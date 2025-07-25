Сікорський переконував Келлога відновити США постачання ракет для Patriot Україні, - Telegraph

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зателефонував спецпосланцю президента США з питань України Кіту Келлогу після удару РФ по консульству в Києві 4 липня із закликом відновити постачання ракет для систем ППО Patriot.

Про це пише Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський розповів Келлогу, що вночі 4 липня через удар росіян було пошкоджено консульський відділ посольства Польщі в Києві.

"Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України", - сказав йому Сікорський.

Під час телефонної розмови саме заява про удар по посольству, видається, найбільше вразила Келлога.

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"Як тризірковий генерал у відставці, він знав, що саме такі інциденти призводять до ескалації війни і, зрештою, до виходу ситуації з-під контролю", - пише видання.

Те, що сталося потім, можна розглядати як першу в серії подій, які започаткували поворот президента США Дональда Трампа щодо України, зазначає Telegraph.

Після розмови з Сікорським спецпосланець США майже одразу зателефонував Трампу.

Генерал проінформував американського лідера про останню російську атаку по Україні й про те, як посольство союзника по НАТО потрапило під удари. Потім Келлог використав дзвінок, щоб просувати відновлення постачань ракет для систем ППО Patriot до України.

Під час розмови Трамп наказав Келлогу зв'язатися з главою Пентагону Пітом Гегсетом, щоб відновити постачання Україні.

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Telegraph додає, що коли Келлог передавав послання міністру оборони, то сказав йому: якщо той йому не вірить, то має зателефонувати самому Трампу.

До кінця того тижня до України вже прибули зенітно-ракетна система Patriot та інші ракети-перехоплювачі.