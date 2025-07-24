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Новини допомога Україні від США Постачання зброї Україні
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США схвалили продаж Україні обладнання для ППО та САУ M109 на $330 млн

США погодили продаж Україні ППО та гаубиць M109

Державний департамент США схвалив продаж пакета озброєнь Україні на загальну суму 330 мільйонів доларів. Допомога передбачає протиповітряну оборону та обладнання для ремонту САУ M109.

Про це йдеться у релізах Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США за 24 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Держдеп ухвалив ще два рішення щодо військової допомоги Україні:

  • обладнання для обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109 –– на 150 млн доларів
  •  обладнання для протиповітряної оборони –– на 180 млн доларів.

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"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Україні самохідних гаубиць M109, обладнання для їх технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також супутнього обладнання на суму близько 150 мільйонів доларів. 

Україна – забезпечення протиповітряної оборони. Державний департамент прийняв рішення про можливий продаж Україні протиповітряної оборони та відповідного обладнання на суму близько 180 мільйонів доларів. Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес", - йдеться у пресрелізах. 

Вказано, що запропонований продаж ППО покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково озброївши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш надійними можливостями протиповітряної оборони. 

"Україна має нагальну потребу у зміцненні можливостей місцевого утримання, щоб підтримувати високі експлуатаційні показники для транспортних засобів та систем озброєння, що надаються Сполученими Штатами. Покращені можливості технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту безпосередньо сприятимуть ефективності поля бою завдяки більш стійкому та швидкому циклу ремонту, який підвищить загальні експлуатаційні показники зі зниженням логістики та фінансового навантаження", - додали в Управлінні воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Також читайте: Готовність США постачати зброю Україні є сигналом, що Трамп остаточно обрав на чиїй він стороні, - Барро

Автор: 

Держдепартамент США (1665) зброя (7650) ППО (3417) допомога (8611) США (23875)


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Топ коментарі
+4
Норм зе порєшав.Лендліз проїбав,надра відполовинив,зброю тепер дозовано купуємо.От прям дійсно-лідор нації.
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24.07.2025 22:57 Відповісти
+1
Правду казав Черчилль, що американці завжди приймають правильне рішення, після того як перепробують всі інші.
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24.07.2025 22:58 Відповісти
+1
Пишуть що по всьому світу .
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24.07.2025 23:00 Відповісти
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Forwarded from https://t.me/robert_magyar/1205 МАДЯР🇺🇦

Starlink ліг по всьому фронту.
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24.07.2025 22:53 Відповісти
Пишуть що по всьому світу .
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24.07.2025 23:00 Відповісти
У тебе фронт - весь світ?
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24.07.2025 23:27 Відповісти
Норм зе порєшав.Лендліз проїбав,надра відполовинив,зброю тепер дозовано купуємо.От прям дійсно-лідор нації.
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24.07.2025 22:57 Відповісти
так ты бы первый кричал бы что за ленд лиз будут платить наши дети и внуки )
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24.07.2025 23:07 Відповісти
Правду казав Черчилль, що американці завжди приймають правильне рішення, після того як перепробують всі інші.
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24.07.2025 22:58 Відповісти
Плюс еще один дивизион М109. Добре.
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24.07.2025 23:01 Відповісти
цього разу - обладнання для ремонту САУ M109. Джерело: https://censor.net/ua/n3565142
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24.07.2025 23:06 Відповісти
Пониже заголовка расписано подробнее.
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24.07.2025 23:08 Відповісти
Россияне эти М109 паладин щёлкают как орешки израильскими БПЛА HERO
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24.07.2025 23:46 Відповісти
кацапка іди на *** водки нет !
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24.07.2025 23:54 Відповісти
 
 