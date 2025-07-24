США схвалили продаж Україні обладнання для ППО та САУ M109 на $330 млн

Державний департамент США схвалив продаж пакета озброєнь Україні на загальну суму 330 мільйонів доларів. Допомога передбачає протиповітряну оборону та обладнання для ремонту САУ M109.

Про це йдеться у релізах Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США за 24 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Держдеп ухвалив ще два рішення щодо військової допомоги Україні:

обладнання для обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109 –– на 150 млн доларів

обладнання для протиповітряної оборони –– на 180 млн доларів.

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"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Україні самохідних гаубиць M109, обладнання для їх технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також супутнього обладнання на суму близько 150 мільйонів доларів.

Україна – забезпечення протиповітряної оборони. Державний департамент прийняв рішення про можливий продаж Україні протиповітряної оборони та відповідного обладнання на суму близько 180 мільйонів доларів. Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес", - йдеться у пресрелізах.

Вказано, що запропонований продаж ППО покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково озброївши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш надійними можливостями протиповітряної оборони.

"Україна має нагальну потребу у зміцненні можливостей місцевого утримання, щоб підтримувати високі експлуатаційні показники для транспортних засобів та систем озброєння, що надаються Сполученими Штатами. Покращені можливості технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту безпосередньо сприятимуть ефективності поля бою завдяки більш стійкому та швидкому циклу ремонту, який підвищить загальні експлуатаційні показники зі зниженням логістики та фінансового навантаження", - додали в Управлінні воєнного співробітництва міністерства оборони США.

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