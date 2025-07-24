США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО и САУ M109 на $330 млн
Государственный департамент США одобрил продажу пакета вооружений Украине на общую сумму 330 миллионов долларов. Помощь предусматривает противовоздушную оборону и оборудование для ремонта САУ M109.
Об этом говорится в релизах Управления военного сотрудничества министерства обороны США за 24 июля, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Госдеп принял еще два решения по военной помощи Украине:
- оборудование для обслуживания и ремонта самоходных гаубиц M109 - на 150 млн долларов
- оборудование для противовоздушной обороны -- на 180 млн долларов.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Украине самоходных гаубиц M109, оборудования для их технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также сопутствующего оборудования на сумму около 150 миллионов долларов.
Украина - обеспечение противовоздушной обороны. Государственный департамент принял решение о возможной продаже Украине противовоздушной обороны и соответствующего оборудования на сумму около 180 миллионов долларов. Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, сообщив об этом Конгресс", - говорится в пресс-релизах.
Указано, что предложенная продажа ПВО улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно вооружив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более надежными возможностями противовоздушной обороны.
"Украина имеет насущную потребность в укреплении возможностей местного содержания, чтобы поддерживать высокие эксплуатационные показатели для транспортных средств и систем вооружения, предоставляемых Соединенными Штатами. Улучшенные возможности технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта непосредственно будут способствовать эффективности поля боя благодаря более устойчивому и быстрому циклу ремонта, который повысит общие эксплуатационные показатели со снижением логистики и финансовой нагрузки", - добавили в Управлении военного сотрудничества министерства обороны США.
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