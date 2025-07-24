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Новости помощь Украине от США Поставки оружия Украине
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США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО и САУ M109 на $330 млн

США согласовали продажу Украине ПВО и гаубиц M109

Государственный департамент США одобрил продажу пакета вооружений Украине на общую сумму 330 миллионов долларов. Помощь предусматривает противовоздушную оборону и оборудование для ремонта САУ M109.

Об этом говорится в релизах Управления военного сотрудничества министерства обороны США за 24 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Госдеп принял еще два решения по военной помощи Украине:

  • оборудование для обслуживания и ремонта самоходных гаубиц M109 - на 150 млн долларов
  • оборудование для противовоздушной обороны -- на 180 млн долларов.

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"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Украине самоходных гаубиц M109, оборудования для их технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также сопутствующего оборудования на сумму около 150 миллионов долларов.

Украина - обеспечение противовоздушной обороны. Государственный департамент принял решение о возможной продаже Украине противовоздушной обороны и соответствующего оборудования на сумму около 180 миллионов долларов. Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, сообщив об этом Конгресс", - говорится в пресс-релизах.

Указано, что предложенная продажа ПВО улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно вооружив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более надежными возможностями противовоздушной обороны.

"Украина имеет насущную потребность в укреплении возможностей местного содержания, чтобы поддерживать высокие эксплуатационные показатели для транспортных средств и систем вооружения, предоставляемых Соединенными Штатами. Улучшенные возможности технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта непосредственно будут способствовать эффективности поля боя благодаря более устойчивому и быстрому циклу ремонта, который повысит общие эксплуатационные показатели со снижением логистики и финансовой нагрузки", - добавили в Управлении военного сотрудничества министерства обороны США.

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Госдепартамент США (1868) оружие (10367) ПВО (2972) помощь (8016) США (27563)


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Топ комментарии
+5
Норм зе порєшав.Лендліз проїбав,надра відполовинив,зброю тепер дозовано купуємо.От прям дійсно-лідор нації.
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24.07.2025 22:57 Ответить
+2
так ты бы первый кричал бы что за ленд лиз будут платить наши дети и внуки )
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24.07.2025 23:07 Ответить
+1
Правду казав Черчилль, що американці завжди приймають правильне рішення, після того як перепробують всі інші.
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24.07.2025 22:58 Ответить
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Forwarded from https://t.me/robert_magyar/1205 МАДЯР🇺🇦

Starlink ліг по всьому фронту.
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24.07.2025 22:53 Ответить
Пишуть що по всьому світу .
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24.07.2025 23:00 Ответить
У тебе фронт - весь світ?
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24.07.2025 23:27 Ответить
Норм зе порєшав.Лендліз проїбав,надра відполовинив,зброю тепер дозовано купуємо.От прям дійсно-лідор нації.
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24.07.2025 22:57 Ответить
так ты бы первый кричал бы что за ленд лиз будут платить наши дети и внуки )
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24.07.2025 23:07 Ответить
А я про що?Надрами то вигідніше.Нє?Правда і зброя не зявилася.Але ж у нас є час?А,узькощелепний?В тебе є час?Відсипиш трохи часу мужикам га сході?
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25.07.2025 00:09 Ответить
Правду казав Черчилль, що американці завжди приймають правильне рішення, після того як перепробують всі інші.
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24.07.2025 22:58 Ответить
Плюс еще один дивизион М109. Добре.
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24.07.2025 23:01 Ответить
цього разу - обладнання для ремонту САУ M109. Джерело: https://censor.net/ua/n3565142
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24.07.2025 23:06 Ответить
Пониже заголовка расписано подробнее.
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24.07.2025 23:08 Ответить
Россияне эти М109 паладин щёлкают как орешки израильскими БПЛА HERO
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24.07.2025 23:46 Ответить
кацапка іди на *** водки нет !
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24.07.2025 23:54 Ответить
А обнаруживают россияне нашу технику израильскими БПЛА IAI Searcher
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24.07.2025 23:56 Ответить
Израильский барражирующий боеприпас HERO в переводе на русский - Ланцет убил больше воинов ВСУ чем китайский БПЛА подсолнух 200 типа Шахед!
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24.07.2025 23:59 Ответить
ланцет на пехоту ?) или китайский бпла подсолнух на пехоту ? дорогое удовольствие
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25.07.2025 00:08 Ответить
Ланцет на технику, а в технике угадай кто?
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25.07.2025 00:09 Ответить
прям ланцет уничтожает бронированую технику с пехотой ?
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25.07.2025 00:16 Ответить
Жыдовня не пытайся дурить украинцев! А то чайной ложечкой будем есть глаза ваших детей!
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25.07.2025 00:15 Ответить
Израильский барражирующий боеприпас HERO (Ланцет) и израильский разведывательный БПЛА IAI Searcher (Форпост) производятся в Российской Федерации по израильской лицензии с 2012 года… Думайте!
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25.07.2025 00:02 Ответить
 
 