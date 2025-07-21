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Новости помощь Украине от США Визит Барро в Украину
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Готовность США поставлять оружие Украине является сигналом, что Трамп окончательно выбрал, на чьей он стороне, - Барро

Жан-Ноэль Барро о помощи Украине от США

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США демонстрируют решимость в поддержке Украины.

Об этом французский министр сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В дополнение к объявлению президентом Трампом ультиматума в 50 дней, что ведет или может привести его к введению разрушительных санкций, путем применения 100% таможенных пошлин против России и партнеров России, факт того, что президент Соединенных Штатов демонстрирует свою готовность поставлять военное оборудование Украине, является самым убедительным сигналом того, что он теперь окончательно выбрал на чьей он стороне", - заявил дипломат.

Барро сказал, что это не является неожиданностью, поскольку с момента своего переизбрания Трамп неоднократно заявлял, что хочет установления мира.

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Кроме этого, французский министр отметил, что прошло уже 5 месяцев с тех пор, как Украина приняла предложение о введении режима прекращения огня в войне с Россией на 30 дней. За это время, по словам Барро, российские атаки по Украине стали в пять раз интенсивнее.

"Это решение американского президента, очевидно, является очень хорошей новостью, которая перекликается с участием американских представителей во встрече, созванной президентом Франции и премьер-министром Великобритании в рамках "Коалиции желающих", о которой я уже упоминал во вступительной части, - чтобы засвидетельствовать возвращение единства, подготовленности и решимости", - добавил глава МИД Франции.

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оружие (10362) США (27544) Барро Жан-Ноэль (46)


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Топ комментарии
+1
послухайте бдлска цей блог - не пожалкуєте - все дуже логічно оптимістично
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21.07.2025 22:59 Ответить
+1
Спокійно, це французька математика

Дано:
минуло вже 5 місяців відтоді, як Україна прийняла пропозицію про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 днів. За цей час, російські атаки по Україні стали в п'ять разів інтенсивнішими.

Знайти:
що буде коли закінчаться ще 50 днів ультиматуму Трампа, що може привести його до запровадження руйнівних санкцій, шляхом застосування 100% митних зборів проти росії

Відповідь: російські атаки по Україні стануть в 6,666 разів інтенсивнішими
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21.07.2025 23:11 Ответить
+1
"Готовність США постачати зброю України є сигналом, що Трамп остаточно обрав на чиїй він стороні"- Барро,міністр мзс Франції.
"Дональд Трамп остаточно і безповоротно став на бік путіна"-колишній міністр мзс Огризко.
Дві протилежні заяви різних очільників мзс,що стосуються допомоги США Україні і хто з них правий,а хто далекий від реальності?
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21.07.2025 23:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
КАЖІТЬ КАЖІТЬ КАЖІТЬ - лижіть лижіть лижіть - авось не передумає, бо ситуацію Трампа добре змалював Самий Сок- дуже оптимістично для Укераїни насправді.

ютуб- Трамп и день одураченных: Эпштейн вдруг вылез боком "закулисе" Кремля- Самий Сок
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21.07.2025 22:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CzxQB8W58T0
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21.07.2025 22:58 Ответить
Пан Барро мусить це говорити, але бік трампа багатогранний.
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21.07.2025 22:57 Ответить
послухайте бдлска цей блог - не пожалкуєте - все дуже логічно оптимістично
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21.07.2025 22:59 Ответить
Якщо коротко, Трампон наблRдувався з кінченими шмарами і повернувся додому, поки знов сеча в голову не вдарить.
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21.07.2025 23:01 Ответить
Спокійно, це французька математика

Дано:
минуло вже 5 місяців відтоді, як Україна прийняла пропозицію про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 днів. За цей час, російські атаки по Україні стали в п'ять разів інтенсивнішими.

Знайти:
що буде коли закінчаться ще 50 днів ультиматуму Трампа, що може привести його до запровадження руйнівних санкцій, шляхом застосування 100% митних зборів проти росії

Відповідь: російські атаки по Україні стануть в 6,666 разів інтенсивнішими
показать весь комментарий
21.07.2025 23:11 Ответить
"Готовність США постачати зброю України є сигналом, що Трамп остаточно обрав на чиїй він стороні"- Барро,міністр мзс Франції.
"Дональд Трамп остаточно і безповоротно став на бік путіна"-колишній міністр мзс Огризко.
Дві протилежні заяви різних очільників мзс,що стосуються допомоги США Україні і хто з них правий,а хто далекий від реальності?
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21.07.2025 23:21 Ответить
Трамп думає тільки про Трампа, не обманюйтесь
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21.07.2025 23:58 Ответить
Егоцентрист Трамп був, є і завжди буде на стороні свого его. Те що такий безграмотний і брутальний мудак з диктаторськими замашками опинився на чолі демократичної країни свідчить про моральне та інтелектуальне виродження США. "Президенти 200 країн шикуються в чергУ щоб поцілувати мене в сраку" - це слова Трампа і першим їз почув зєлєнскій...
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22.07.2025 00:03 Ответить
Путін із пітерської подворотні, а ця істота із чого ?
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22.07.2025 00:25 Ответить
 
 