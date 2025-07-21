Готовность США поставлять оружие Украине является сигналом, что Трамп окончательно выбрал, на чьей он стороне, - Барро

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США демонстрируют решимость в поддержке Украины.

Об этом французский министр сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В дополнение к объявлению президентом Трампом ультиматума в 50 дней, что ведет или может привести его к введению разрушительных санкций, путем применения 100% таможенных пошлин против России и партнеров России, факт того, что президент Соединенных Штатов демонстрирует свою готовность поставлять военное оборудование Украине, является самым убедительным сигналом того, что он теперь окончательно выбрал на чьей он стороне", - заявил дипломат.

Барро сказал, что это не является неожиданностью, поскольку с момента своего переизбрания Трамп неоднократно заявлял, что хочет установления мира.

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Кроме этого, французский министр отметил, что прошло уже 5 месяцев с тех пор, как Украина приняла предложение о введении режима прекращения огня в войне с Россией на 30 дней. За это время, по словам Барро, российские атаки по Украине стали в пять раз интенсивнее.

"Это решение американского президента, очевидно, является очень хорошей новостью, которая перекликается с участием американских представителей во встрече, созванной президентом Франции и премьер-министром Великобритании в рамках "Коалиции желающих", о которой я уже упоминал во вступительной части, - чтобы засвидетельствовать возвращение единства, подготовленности и решимости", - добавил глава МИД Франции.

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