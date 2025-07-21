Свириденко провела встречу с Барро: говорили о военной помощи для Украины и санкциях против РФ

В понедельник, 21 июля, премьер-министр Юлия Свириденко и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, который находится с визитом в Киеве, провели встречу. Среди прочего стороны обсудили военную помощь для Украины, совместное производство вооружения и санкции против РФ.

Об этом глава Кабмина сообщила в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили предметно - об оружии, финансах, восстановлении, санкциях. Французские коллеги увидели, как живет Киев после ночных атак. И это очень хорошо усиливает разговор о дронах, ПВО и истребителях. Они нужны прямо сейчас. Поэтому одна из тем - увеличение военной помощи и переход к совместному производству в Украине", - рассказала глава правительства.

Также во время встречи речь шла о финансировании дроновой программы в 2025 году.

"Ищем варианты как ускорить закупки и активизировать другие источники финансирования", - сказала Свириденко.

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Кроме этого, стороны обсудили санкции против РФ.

"Французская сторона поделилась соображениями относительно возможных подходов к формированию новых пакетов. В частности, относительно более гибкого формата, привязанного к конкретным целям и временным ориентирам", - рассказала премьер-министр.

В свою очередь министр экономики Алексей Соболев подписал с французской стороной две декларации. Первая - о создании нового фонда на 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и экономики с 2026 года.

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"В прошлом году спрос на первую программу втрое превысил ее бюджет - заявки на 750 млн при имеющихся 200. Это хороший сигнал: украинский и французский бизнес видят совместные проекты", - отметила Свириденко.

Второе соглашение о подготовке межправительственного соглашения по стратегическим проектам: оборона, энергетика, цифровизация, критические минералы.

Глава Кабмина добавила, что речь идет не только об инвестициях, но и о кооперации, технологиях, доступе к европейским рынкам.

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