Свириденко провела встречу с Барро: говорили о военной помощи для Украины и санкциях против РФ
В понедельник, 21 июля, премьер-министр Юлия Свириденко и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, который находится с визитом в Киеве, провели встречу. Среди прочего стороны обсудили военную помощь для Украины, совместное производство вооружения и санкции против РФ.
Об этом глава Кабмина сообщила в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорили предметно - об оружии, финансах, восстановлении, санкциях. Французские коллеги увидели, как живет Киев после ночных атак. И это очень хорошо усиливает разговор о дронах, ПВО и истребителях. Они нужны прямо сейчас. Поэтому одна из тем - увеличение военной помощи и переход к совместному производству в Украине", - рассказала глава правительства.
Также во время встречи речь шла о финансировании дроновой программы в 2025 году.
"Ищем варианты как ускорить закупки и активизировать другие источники финансирования", - сказала Свириденко.
Кроме этого, стороны обсудили санкции против РФ.
"Французская сторона поделилась соображениями относительно возможных подходов к формированию новых пакетов. В частности, относительно более гибкого формата, привязанного к конкретным целям и временным ориентирам", - рассказала премьер-министр.
В свою очередь министр экономики Алексей Соболев подписал с французской стороной две декларации. Первая - о создании нового фонда на 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и экономики с 2026 года.
"В прошлом году спрос на первую программу втрое превысил ее бюджет - заявки на 750 млн при имеющихся 200. Это хороший сигнал: украинский и французский бизнес видят совместные проекты", - отметила Свириденко.
Второе соглашение о подготовке межправительственного соглашения по стратегическим проектам: оборона, энергетика, цифровизация, критические минералы.
Глава Кабмина добавила, что речь идет не только об инвестициях, но и о кооперации, технологиях, доступе к европейским рынкам.
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