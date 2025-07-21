Свириденко после ночной атаки РФ: Украина будет наращивать производство оружия и укреплять оборону

Премьер-министр Юлия Свириденко отреагировала на российскую ночную массированную атаку по Украине 21 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал премьер-министра.

По словам Свириденко, Россия продолжает агрессию, потому что до сих пор не получила достаточного ответа: "Украина ежедневно держит удар. Но Россия продолжает нападать".

Премьер подчеркнула необходимость наращивать производство собственного оружия и укреплять оборону. "Мы будем делать Украину сильнее каждый день", - заявила она.

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В Киеве по состоянию на 8 часов утра 21 июля известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Ивано-Франковск также подвергся комбинированному удару с применением ракет и шахедов. В результате российской атаки травмированы 4 человека, среди них - ребенок.

В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область. В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.

В результате ночной атаки частично повреждены 20 частных жилых зданий в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Ночью враг нанес 12 ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова.

Российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты. Силами ПВО было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения.

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