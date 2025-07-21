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Новости Массированный ракетный обстрел
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Свириденко после ночной атаки РФ: Украина будет наращивать производство оружия и укреплять оборону

Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко отреагировала на российскую ночную массированную атаку по Украине 21 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал премьер-министра.

По словам Свириденко, Россия продолжает агрессию, потому что до сих пор не получила достаточного ответа: "Украина ежедневно держит удар. Но Россия продолжает нападать".

Премьер подчеркнула необходимость наращивать производство собственного оружия и укреплять оборону. "Мы будем делать Украину сильнее каждый день", - заявила она.

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В Киеве по состоянию на 8 часов утра 21 июля известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Ивано-Франковск также подвергся комбинированному удару с применением ракет и шахедов. В результате российской атаки травмированы 4 человека, среди них - ребенок.

В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область. В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.

В результате ночной атаки частично повреждены 20 частных жилых зданий в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Ночью враг нанес 12 ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова.

Российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты. Силами ПВО было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения.

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Автор: 

Свириденко Юлия (167) война в Украине (5289)


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Топ комментарии
+11
Все в майбутньому: здобудемо, наростимо, переможемо...
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21.07.2025 11:24 Ответить
+8
"Прем'єрка наголосила на необхідності нарощувати виробництво власної зброї та укріплювати оборону. "Ми будемо робити Україну сильнішою щодня", - заявила вона." Яка "глибока думка"! І за це вона додатково отримує за інтенсивність праці!
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21.07.2025 11:31 Ответить
+5
Новая инфо-клоунесса
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21.07.2025 11:26 Ответить
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московія на жаль теж буде нарощувати і напевне з більшими темпами
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21.07.2025 11:23 Ответить
Все в майбутньому: здобудемо, наростимо, переможемо...
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21.07.2025 11:24 Ответить
Новая инфо-клоунесса
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21.07.2025 11:26 Ответить
"Прем'єрка наголосила на необхідності нарощувати виробництво власної зброї та укріплювати оборону. "Ми будемо робити Україну сильнішою щодня", - заявила вона." Яка "глибока думка"! І за це вона додатково отримує за інтенсивність праці!
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21.07.2025 11:31 Ответить
Прем'єрка наголосила на необхідності нарощувати виробництво власної зброї та укріплювати оборону. "Ми будемо робити Україну сильнішою щодня", - заявила вона.
Джерело: https://censor.net/ua/n3564355
Спочатку таємничий "хтось" красіво і масштабно "*******", а тепер пес Дить. ротом цієї тьоті...
Цікаво, хто ж мішки тягатиме?
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21.07.2025 11:32 Ответить
А про що вони думали з 2019 року???? Велике крадівництво???? На 4му році війни нарощувати виробництво вирішили.
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21.07.2025 11:32 Ответить
війна 11 років , а ви колись будете робити Україну сильнішою !
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21.07.2025 11:33 Ответить
Опіздала - Зеля вже масштабував
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21.07.2025 11:33 Ответить
Це вам паскудам вже не допоможе,правити ви вічно не будете,а після свого керування і жити.
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21.07.2025 11:37 Ответить
золоті слова..., а головне, зовсім нові..., до неї ніхто точно їх не вимовляв... все про щось інше, а тут бачимо, що підхід новаторський...
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21.07.2025 11:39 Ответить
Керувальники срані...
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21.07.2025 11:50 Ответить
імітація діяльності. Бездарне базікало
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21.07.2025 11:51 Ответить
Зезрадники де трупи маскалів на мацквє?
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21.07.2025 12:03 Ответить
Один балаболить вже рік про довгі Нептуни, Пекло, Вербу і другу вбивчу зброю. Тепер Юля підключилася... нездари. Тут кожен день люди гинуть, а ви за 4 рокі не змогли шахед скопіювати і на потік поставити. Гроші пиляєте через Кирющенків, а дрони нормальні не робите.
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21.07.2025 12:06 Ответить
Свириденко после ночной атаки в (пишем год): будем наращивать производство оружия. Все збс.
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21.07.2025 12:07 Ответить
Все в майбутньому, обіцянки цяцянки!
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21.07.2025 12:27 Ответить
Пустые слова. А без обстрелов кацапами Украины, значит, не будут наращивать производство вооружения? Это что сигнал путлеру?
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21.07.2025 12:35 Ответить
Всё будет.Потом.Как обычно патужно от зЕ.
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21.07.2025 13:04 Ответить
 
 