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Новости Массированный ракетный обстрел
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Комбинированная атака на Ивано-Франковск: повреждения инфраструктуры, травмированы 4 человека, среди них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 21 июля нанесли комбинированный удар по Ивано-Франковску. В городе прогремели сильные взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Руслан Марцинкив.

"Ивано-Франковск был подвергнут комбинированному удару с применением ракет и шахедов. Имеем в 3 селах громады повреждения инфраструктуры. Предварительно уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей громады же пострадавшие. Но в легком состоянии", - говорится в сообщении.

Марцинкив отметил, что ударов было очень много и это была самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения.

Обновление

В результате российской атаки травмировано 4 человека, среди них - ребенок, сообщили в ГСЧС.

В Городенковской территориальной громаде Коломыйского района возник пожар хозяйственного здания, которое оперативно ликвидировали спасатели.

В Ивано-Франковской территориальной громаде ликвидирован пожар 2-х этажного частного жилого дома. Также в этом обществе повреждены жилые дома. Предварительно, 4 человека травмированы, среди них – один ребенок.

В Ивано-Франковске спасатели оперативно ликвидировали пожары гаражей и автомобилей на открытой стоянке, общей площадью 220 кв.м. и производственно-складских помещений на площади 300 кв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: есть погибший и пострадавшие, в нескольких районах пожары

Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська

Автор: 

Ивано-Франковск (839) обстрел (28636) Ивано-Франковская область (943) Ивано-Франковский район (20)


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Топ комментарии
+9
Навчіться вже не звертати уваги на підарів
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21.07.2025 07:58 Ответить
+8
Цікаво як він має зміцнити ту "захищеність від бомбардувань"?
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21.07.2025 07:52 Ответить
+5
Нікалай, усе потрібно робити: захищати українську мову від кацапської не менш важливо, ніж захищатися від кацапських ракет і бпла.
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21.07.2025 08:53 Ответить
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Повідомляють, що той Марцінків більше бореться з тими, хто говорить не на чистій українській, ніж над зміцнення захищеності міста від бомбардувань.
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21.07.2025 07:36 Ответить
Цікаво як він має зміцнити ту "захищеність від бомбардувань"?
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21.07.2025 07:52 Ответить
Навчіться вже не звертати уваги на підарів
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21.07.2025 07:58 Ответить
Не "на українській мові", а "українською мовою". Обоє рябоє.
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21.07.2025 08:40 Ответить
Процес повернення української мови буде тривати ще довго і після перемоги, те що творилося тисячоліттями компанійщиною не повернути - це мирний процес, без примусу, без злоби, який не повинен нас робити ворогами... Необхідно, в першу чергу, зміцнювати обороноздатність країни, тилу, безпеку громадян, організацію мобілізації, піклування про покалічених, вдів, сиріт це повсякденна робота, боротьба.

Напевно, в Кремлі аплодують тим, хто намагається відвести населення увагу від першорядних завдань країни, яка веде війну з агресором на інші теми...

Дивна реакція на мою репліку. Мірятися, хто більший патріот України, це як мірятися х***и в бані.

Щодо "спалив себе ніком нИколай", то в моєму рідному краї хлопчиків називали НИКОЛА, а не Микола, (як і в Європі). Однак ФБ не сприймає НИКОЛА і вперто додає Й - НИКОЛАЙ.

Всіх, хто не вникаючи в суть мого коментаря зразу переходить на гоп-стоп прошу читати мене на
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21.07.2025 10:16 Ответить
ну так ******* всі в бахмуті свинособачою і прийшов рускій мір
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21.07.2025 09:49 Ответить
Нікалай, усе потрібно робити: захищати українську мову від кацапської не менш важливо, ніж захищатися від кацапських ракет і бпла.
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21.07.2025 08:53 Ответить
Ви хоч раз бачили щоб кацапія мала такі ж наслідки нашої комбіновано атаки?
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21.07.2025 09:13 Ответить
На Ютюб каналі МіксНьюс (мабуть Антиколорадоса) повідомляють, що останнім часом ФСБ активно ганяє любителів на РФ фільмувати події атак.

По суті. Тут на фото, атаки на наші стратегічні об"єкти. (сарказм)
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21.07.2025 12:43 Ответить
 
 