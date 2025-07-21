Комбинированная атака на Ивано-Франковск: повреждения инфраструктуры, травмированы 4 человека, среди них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 21 июля нанесли комбинированный удар по Ивано-Франковску. В городе прогремели сильные взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Руслан Марцинкив.

"Ивано-Франковск был подвергнут комбинированному удару с применением ракет и шахедов. Имеем в 3 селах громады повреждения инфраструктуры. Предварительно уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей громады же пострадавшие. Но в легком состоянии", - говорится в сообщении.

Марцинкив отметил, что ударов было очень много и это была самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения.

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В результате российской атаки травмировано 4 человека, среди них - ребенок, сообщили в ГСЧС.





В Городенковской территориальной громаде Коломыйского района возник пожар хозяйственного здания, которое оперативно ликвидировали спасатели.

В Ивано-Франковской территориальной громаде ликвидирован пожар 2-х этажного частного жилого дома. Также в этом обществе повреждены жилые дома. Предварительно, 4 человека травмированы, среди них – один ребенок.

В Ивано-Франковске спасатели оперативно ликвидировали пожары гаражей и автомобилей на открытой стоянке, общей площадью 220 кв.м. и производственно-складских помещений на площади 300 кв.

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