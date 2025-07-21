Комбінована атака на Івано-Франківськ: пошкодження інфраструктури, є потерпілі
Російські окупанти у ніч на 21 липня завдали комбінованого удару по Івано-Франківську. В місті пролунали сильні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків.
"Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів. Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Але в легкому стані", - йдеться в повідомленні.
Марцінків зазначив, що ударів було дуже багато і це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення.
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