УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7785 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
2 361 0

Комбінована атака на Івано-Франківськ: пошкодження інфраструктури, є потерпілі

Івано-Франківськ атакували шахеди та

Російські окупанти у ніч на 21 липня завдали комбінованого удару по Івано-Франківську. В місті пролунали сильні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків.

"Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів. Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Але в легкому стані",  - йдеться в повідомленні. 

Марцінків зазначив,  що ударів було дуже багато і це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ завдала комбінованого удару по Києву: є загиблий і постраждалі, у кількох районах пожежі

Автор: 

Івано-Франківськ (531) обстріл (29960) Івано-Франківська область (975) Івано-Франківський район (23)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 