РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: есть погибший и пострадавшие, в нескольких районах пожары

В ночь на 21 июля российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела в столице в нескольких районах зафиксированы пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

По состоянию на 04:00 по информации главы ГВА, в Дарницком районе произошли возгорания на крыше многоэтажки и нежилого здания, вспыхнул пожар в супермаркете.

В Шевченковском районе - возгорание в жилом доме. По другому адресу горят балконы.

В Днепровском районе - пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.

В Соломенском районе пожар в нежилом здании.

Также в результате атаки поврежден вход станции метро "Лукьяновская". Также зафиксированы еще два пожара в Дарницком районе.

"К сожалению, есть информация об одном погибшем в результате атаки. Количество пострадавших возросло до 2 человек", - отметил Ткаченко.

В Киевском метрополитене по техническим причинам ограничили движение поездов по "красной ветке", сообщили в КГГА.

Отмечается, что движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".

"По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная", - говорится в сообщении.

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