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Новости Массированный ракетный обстрел
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РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: есть погибший и пострадавшие, в нескольких районах пожары

Обстрелы Киева 10 июля

В ночь на 21 июля российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела в столице в нескольких районах зафиксированы пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

По состоянию на 04:00 по информации главы ГВА, в Дарницком районе произошли возгорания на крыше многоэтажки и нежилого здания, вспыхнул пожар в супермаркете.

В Шевченковском районе - возгорание в жилом доме. По другому адресу горят балконы.

В Днепровском районе - пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.

В Соломенском районе пожар в нежилом здании.

Также в результате атаки поврежден вход станции метро "Лукьяновская". Также зафиксированы еще два пожара в Дарницком районе.

"К сожалению, есть информация об одном погибшем в результате атаки. Количество пострадавших возросло до 2 человек", - отметил Ткаченко.

В Киевском метрополитене по техническим причинам ограничили движение поездов по "красной ветке", сообщили в КГГА.

Отмечается, что движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".

"По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Киев (25892) обстрел (28636) Воздушные атаки на Киев (831)


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Топ комментарии
+14
Потужний відосік про "тиск партнерів на кацапню" вже записується?
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21.07.2025 06:27 Ответить
+4
кацапи цими ударами лише викликають у мене ненавість до земразі
яка ковиряє пальцем у сраці 3 роки війни
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21.07.2025 07:24 Ответить
+4
Жодної ночі без рашиського терору, допоки не буде ліквідований найкривавіший терорист путін терор не припинится, ця рашиська паскуда розуміє лише мову сили.
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21.07.2025 07:54 Ответить
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Потужний відосік про "тиск партнерів на кацапню" вже записується?
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21.07.2025 06:27 Ответить
Зезрадник де трупи маскалів на мацкве???
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21.07.2025 06:59 Ответить
земразь будемо скидати чи ні?
ну хоч умови їм висунути - або бомбите мокву або майдан?
хтось може це сказати підору у лице?
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21.07.2025 07:01 Ответить
Зе нікого не чує наразі , так як знаходиться в глибокому
бунькері разом із дЄрмаком і іншими зрадниками
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21.07.2025 07:12 Ответить
чухня, я думаю більшість патріотів все влаштовує
ну там зп, лексуси та інше...
бо дивно нас вбивають повільно а земразь відоси пише...
у мокві як у раю, я відео бачив
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21.07.2025 07:20 Ответить
Яка там москва у прифронтовому донецьку ціни на квартири майже київські.
зейло продув війну. та що він не продув
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21.07.2025 08:39 Ответить
кацапи цими ударами лише викликають у мене ненавість до земразі
яка ковиряє пальцем у сраці 3 роки війни
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21.07.2025 07:24 Ответить
А до кацапів та ***** ненависті немає ?
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21.07.2025 08:35 Ответить
Жодної ночі без рашиського терору, допоки не буде ліквідований найкривавіший терорист путін терор не припинится, ця рашиська паскуда розуміє лише мову сили.
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21.07.2025 07:54 Ответить
Шо там по 3000 балістичних ракет з плану зелегніди? Там де млрд дерев?
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21.07.2025 08:39 Ответить
Де потужна відповідь, віслюк??? Мерзота хрипата, коли вже ти будеш гойдатися на шибениці!!!!
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21.07.2025 08:52 Ответить
 
 