РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: есть погибший и пострадавшие, в нескольких районах пожары
В ночь на 21 июля российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела в столице в нескольких районах зафиксированы пожары.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.
По состоянию на 04:00 по информации главы ГВА, в Дарницком районе произошли возгорания на крыше многоэтажки и нежилого здания, вспыхнул пожар в супермаркете.
В Шевченковском районе - возгорание в жилом доме. По другому адресу горят балконы.
В Днепровском районе - пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.
В Соломенском районе пожар в нежилом здании.
Также в результате атаки поврежден вход станции метро "Лукьяновская". Также зафиксированы еще два пожара в Дарницком районе.
"К сожалению, есть информация об одном погибшем в результате атаки. Количество пострадавших возросло до 2 человек", - отметил Ткаченко.
В Киевском метрополитене по техническим причинам ограничили движение поездов по "красной ветке", сообщили в КГГА.
Отмечается, что движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".
"По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная", - говорится в сообщении.
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ну хоч умови їм висунути - або бомбите мокву або майдан?
хтось може це сказати підору у лице?
бунькері разом із дЄрмаком і іншими зрадниками
ну там зп, лексуси та інше...
бо дивно нас вбивають повільно а земразь відоси пише...
у мокві як у раю, я відео бачив
зейло продув війну. та що він не продув
яка ковиряє пальцем у сраці 3 роки війни