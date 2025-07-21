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Новини Атака безпілотників на Київ
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Внаслідок атаки БпЛА в Києві спалахнула пожежа

Росіяни збільшують кількість БпЛА, що атакують

В ніч на 21 липня внаслідок атаки безпілотників в Києві спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі. Деталі встановлюються", - написав він.

Нагадаємо ввечері 20 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: У Харкові пролунали вибухи, місто під атакою БпЛА

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