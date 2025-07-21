Внаслідок атаки БпЛА в Києві спалахнула пожежа
В ніч на 21 липня внаслідок атаки безпілотників в Києві спалахнула пожежа.
Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі. Деталі встановлюються", - написав він.
Нагадаємо ввечері 20 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
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