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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 20 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- із півдня через Запорізьку область;
- із півночі через Сумщину.
Оновлення
О 21:56 ПС повідомили:
- Харківщина: Групи БпЛА повз Ізюм та Балаклію, курс західний.
- Чернігівщина: БпЛА через Мену, Батурин, Корюківку, курс південно-західний.
- Сумщина: БпЛА через Шосткинський, Конотопський, Роменський та Сумський райони, курс переважно південний.
- Дніпропетровщина: група БпЛА через Синельниківський район. Курс на Дніпро, Павлоград.
- Запорізька область: БпЛА через Пологівський район, курс північний.
Оновлення станом на 22:50
- Харківщина: БпЛА у напрямку Лозової, Балаклії, Ізюма
- Чернігівщина: більшість БпЛА у напрямку Київщини.
- Київщина: БпЛА з Чернігівщини курсом на Згурівку
- Сумщина: БпЛА у більшості районів області. Курсом на Чернігівщину, Полтавщину.
- Дніпропетровщина: Групи БпЛА на Павлоград, Синельникове.
- Полтавщина: БпЛА на півдні області. Курс західний.
- Запорізька область: БпЛА через Пологівський район, курс Північний.
- Херсонщина: групи дронів курсом на Миколаївщину.
Топ коментарі
+4 Сашка Днепр #608784
показати весь коментар20.07.2025 21:44 Відповісти Посилання
+2 Dic Dolovo #609559
показати весь коментар20.07.2025 21:59 Відповісти Посилання
+1 Сашка Днепр #608784
показати весь коментар20.07.2025 21:47 Відповісти Посилання
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Документи, з якими ознайомилося медіа, свідчать про те, що китайські компанії наростили співпрацю із російськими виробниками дронів, а також начебто вели переговори про перенесення виробництва певних китайських БПЛА в російський Хабаровськ.
Офіційно Пекін таку співпрацю не визнає.
Чому у нас таке не можна зробити, на що пішли 410 млрд$ допомоги союзників?
Зато зелені тепер фестивалі проводять і фільми про Гарі Потера з Чмутом знімають. З цими ********** шоуменами ми ніколи не будемо в безпеці, скоріше помремо. А вони плигнуть в літак і спетляють в Кабо-Верде, коли вже не буде чого красти
А скумбрія ще і продавала наших.., за що потрапила до миротворця !
Чи насправді нічого немає?