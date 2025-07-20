УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9552 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
2 097 17

Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 20 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • із півдня через Запорізьку область;
  • із півночі через Сумщину.

Оновлення 

О 21:56 ПС повідомили:

  • Харківщина: Групи БпЛА повз Ізюм та Балаклію, курс західний.
  • Чернігівщина: БпЛА через Мену, Батурин, Корюківку, курс південно-західний.
  • Сумщина: БпЛА через Шосткинський, Конотопський, Роменський та Сумський райони, курс переважно південний.
  • Дніпропетровщина: група БпЛА через Синельниківський район. Курс на Дніпро, Павлоград.
  • Запорізька область: БпЛА через Пологівський район, курс північний.

Оновлення станом на 22:50

  • Харківщина: БпЛА у напрямку Лозової, Балаклії, Ізюма
  • Чернігівщина: більшість БпЛА у напрямку Київщини.
  • Київщина: БпЛА з Чернігівщини курсом на Згурівку
  • Сумщина: БпЛА у більшості районів області. Курсом на Чернігівщину, Полтавщину.
  • Дніпропетровщина: Групи БпЛА на Павлоград, Синельникове.
  • Полтавщина: БпЛА на півдні області. Курс західний.
  • Запорізька область: БпЛА через Пологівський район, курс Північний.
  • Херсонщина: групи дронів курсом на Миколаївщину.

Читайте: Рашисти вдарили дронами по Слов’янську: загинув чоловік, є пошкодження

Автор: 

безпілотник (4556) Повітряні сили (2869) Шахед (1319) війна в Україні (5318)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Тим часом виробництво шлюхедів в Єлабузі росте - маломоторні літаки з вибухівкою пошкодили хіба що гуртожиток.
Чому у нас таке не можна зробити, на що пішли 410 млрд$ допомоги союзників?
Зато зелені тепер фестивалі проводять і фільми про Гарі Потера з Чмутом знімають. З цими ********** шоуменами ми ніколи не будемо в безпеці, скоріше помремо. А вони плигнуть в літак і спетляють в Кабо-Верде, коли вже не буде чого красти
показати весь коментар
20.07.2025 21:44 Відповісти
+2
Де наш Нептун? Чого їх так мало виробляють? Вже б давно наклепали їх сотнями, та модернізували б до крилатої ракети на 2500км. Стільки цілей на рф не бомблено, які просятся щоб по них в'їбали.
показати весь коментар
20.07.2025 21:59 Відповісти
+1
І це при тому, що той ліворуч коштує у 2-3 рази вище
показати весь коментар
20.07.2025 21:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Співпраця Москви і Пекіну у виробництві дронів поглиблюється, пише видання Bloomberg.
Документи, з якими ознайомилося медіа, свідчать про те, що китайські компанії наростили співпрацю із російськими виробниками дронів, а також начебто вели переговори про перенесення виробництва певних китайських БПЛА в російський Хабаровськ.
Офіційно Пекін таку співпрацю не визнає.
показати весь коментар
20.07.2025 21:34 Відповісти
І це при тому, що той ліворуч коштує у 2-3 рази вище
показати весь коментар
20.07.2025 21:47 Відповісти
Ці бпла що ліворуч треба назвати Пікассо.
показати весь коментар
20.07.2025 22:01 Відповісти
наші фанерні, теплі, лампові, а в них холодні без душі, з карбону та скловолокна)
показати весь коментар
20.07.2025 22:08 Відповісти
Бумага і шовк - це класика. А B&W - комерційна туфта.
показати весь коментар
20.07.2025 22:23 Відповісти
Те що на фото від орків це і називається ВПК, яким займається держава, яка перейшла на військові рейки. Те *********, яким займається ОЗУ "ЗЄпідори", відмиваючи бабло через волонтерські лавки, так і називається ********* і суїцид ВПК, а разом з ним і держави.
показати весь коментар
20.07.2025 22:33 Відповісти
На фото дроны разных классов, слева AQ-400 Scythe(Украина), заявленной стоимостью в 15к зеленых.
показати весь коментар
20.07.2025 22:41 Відповісти
Тим часом виробництво шлюхедів в Єлабузі росте - маломоторні літаки з вибухівкою пошкодили хіба що гуртожиток.
Чому у нас таке не можна зробити, на що пішли 410 млрд$ допомоги союзників?
Зато зелені тепер фестивалі проводять і фільми про Гарі Потера з Чмутом знімають. З цими ********** шоуменами ми ніколи не будемо в безпеці, скоріше помремо. А вони плигнуть в літак і спетляють в Кабо-Верде, коли вже не буде чого красти
показати весь коментар
20.07.2025 21:44 Відповісти
А ты иди и пиши заяву что такой-то обрезанный умиляется от мобилизации, этих ближневосточных оккупантов нужно на фронт, что бы мировое теневое правительство обратило на это внимание и потребовало от Абрамовичей прекратить убивать еврейцев!
показати весь коментар
20.07.2025 21:59 Відповісти
Зепідар must die!!!
А скумбрія ще і продавала наших.., за що потрапила до миротворця !


показати весь коментар
20.07.2025 22:05 Відповісти
йо майо
показати весь коментар
20.07.2025 21:59 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2025 22:06 Відповісти
А чому ми не можемо придбати технологію шахіда у Ірана? Релігія не дозволчє ? Чи у нас крадії яєць все ******** у підсумку?
показати весь коментар
20.07.2025 21:58 Відповісти
да у нас тих шахедів по полях валяється, що бери на шару, клеем корпус зклеїв і готовий шахед...
показати весь коментар
20.07.2025 22:03 Відповісти
Де наш Нептун? Чого їх так мало виробляють? Вже б давно наклепали їх сотнями, та модернізували б до крилатої ракети на 2500км. Стільки цілей на рф не бомблено, які просятся щоб по них в'їбали.
показати весь коментар
20.07.2025 21:59 Відповісти
Але ж у нас є виробництво більше 1 млн дронів, чи навіть 10 млн за словами міністрів, президента. У нас є паляниця, бобер, пекло, трембіта, довгий Нептун тощо.
Чи насправді нічого немає?
показати весь коментар
20.07.2025 22:20 Відповісти
 
 