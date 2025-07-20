1 872 16
Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 20 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- с юга через Запорожскую область;
- с севера через Сумскую область.
Обновление
В 21:56 ВС сообщили:
- Харьковщина: группы БПЛА - мимо Изюма и Балаклеи, курс западный.
- Черниговщина: БПЛА - через Мену, Батурин, Корюковку, курс юго-западный.
- Сумщина: БПЛА - через Шосткинский, Конотопский, Роменский и Сумский районы, курс преимущественно южный.
- Днепропетровщина: группа БПЛА - через Синельниковский район. Курсы на Днепр, Павлоград.
- Запорожская область: БПЛА - через Пологовский район, курс северный.
Топ комментарии
+4 Сашка Днепр #608784
показать весь комментарий20.07.2025 21:44 Ответить Ссылка
+2 Dic Dolovo #609559
показать весь комментарий20.07.2025 21:59 Ответить Ссылка
+1 Сашка Днепр #608784
показать весь комментарий20.07.2025 21:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Документи, з якими ознайомилося медіа, свідчать про те, що китайські компанії наростили співпрацю із російськими виробниками дронів, а також начебто вели переговори про перенесення виробництва певних китайських БПЛА в російський Хабаровськ.
Офіційно Пекін таку співпрацю не визнає.
Чому у нас таке не можна зробити, на що пішли 410 млрд$ допомоги союзників?
Зато зелені тепер фестивалі проводять і фільми про Гарі Потера з Чмутом знімають. З цими ********** шоуменами ми ніколи не будемо в безпеці, скоріше помремо. А вони плигнуть в літак і спетляють в Кабо-Верде, коли вже не буде чого красти
А скумбрія ще і продавала наших.., за що потрапила до миротворця !
Чи насправді нічого немає?