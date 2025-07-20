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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 20 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • с юга через Запорожскую область;
  • с севера через Сумскую область.

Обновление

В 21:56 ВС сообщили:

  • Харьковщина: группы БПЛА - мимо Изюма и Балаклеи, курс западный.
  • Черниговщина: БПЛА - через Мену, Батурин, Корюковку, курс юго-западный.
  • Сумщина: БПЛА - через Шосткинский, Конотопский, Роменский и Сумский районы, курс преимущественно южный.
  • Днепропетровщина: группа БПЛА - через Синельниковский район. Курсы на Днепр, Павлоград.
  • Запорожская область: БПЛА - через Пологовский район, курс северный.

Читайте: Рашисты ударили дронами по Славянску: погиб человек, есть повреждения

Автор: 

беспилотник (3965) Воздушные силы (2528) Шахед (1315) война в Украине (5281)


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Топ комментарии
+4
Тим часом виробництво шлюхедів в Єлабузі росте - маломоторні літаки з вибухівкою пошкодили хіба що гуртожиток.
Чому у нас таке не можна зробити, на що пішли 410 млрд$ допомоги союзників?
Зато зелені тепер фестивалі проводять і фільми про Гарі Потера з Чмутом знімають. З цими ********** шоуменами ми ніколи не будемо в безпеці, скоріше помремо. А вони плигнуть в літак і спетляють в Кабо-Верде, коли вже не буде чого красти
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20.07.2025 21:44 Ответить
+2
Де наш Нептун? Чого їх так мало виробляють? Вже б давно наклепали їх сотнями, та модернізували б до крилатої ракети на 2500км. Стільки цілей на рф не бомблено, які просятся щоб по них в'їбали.
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20.07.2025 21:59 Ответить
+1
І це при тому, що той ліворуч коштує у 2-3 рази вище
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20.07.2025 21:47 Ответить
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Співпраця Москви і Пекіну у виробництві дронів поглиблюється, пише видання Bloomberg.
Документи, з якими ознайомилося медіа, свідчать про те, що китайські компанії наростили співпрацю із російськими виробниками дронів, а також начебто вели переговори про перенесення виробництва певних китайських БПЛА в російський Хабаровськ.
Офіційно Пекін таку співпрацю не визнає.
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20.07.2025 21:34 Ответить
І це при тому, що той ліворуч коштує у 2-3 рази вище
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20.07.2025 21:47 Ответить
Ці бпла що ліворуч треба назвати Пікассо.
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20.07.2025 22:01 Ответить
наші фанерні, теплі, лампові, а в них холодні без душі, з карбону та скловолокна)
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20.07.2025 22:08 Ответить
Бумага і шовк - це класика. А B&W - комерційна туфта.
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20.07.2025 22:23 Ответить
Те що на фото від орків це і називається ВПК, яким займається держава, яка перейшла на військові рейки. Те *********, яким займається ОЗУ "ЗЄпідори", відмиваючи бабло через волонтерські лавки, так і називається ********* і суїцид ВПК, а разом з ним і держави.
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20.07.2025 22:33 Ответить
Тим часом виробництво шлюхедів в Єлабузі росте - маломоторні літаки з вибухівкою пошкодили хіба що гуртожиток.
Чому у нас таке не можна зробити, на що пішли 410 млрд$ допомоги союзників?
Зато зелені тепер фестивалі проводять і фільми про Гарі Потера з Чмутом знімають. З цими ********** шоуменами ми ніколи не будемо в безпеці, скоріше помремо. А вони плигнуть в літак і спетляють в Кабо-Верде, коли вже не буде чого красти
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20.07.2025 21:44 Ответить
А ты иди и пиши заяву что такой-то обрезанный умиляется от мобилизации, этих ближневосточных оккупантов нужно на фронт, что бы мировое теневое правительство обратило на это внимание и потребовало от Абрамовичей прекратить убивать еврейцев!
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20.07.2025 21:59 Ответить
Зепідар must die!!!
А скумбрія ще і продавала наших.., за що потрапила до миротворця !


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20.07.2025 22:05 Ответить
йо майо
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20.07.2025 21:59 Ответить
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20.07.2025 22:06 Ответить
А чому ми не можемо придбати технологію шахіда у Ірана? Релігія не дозволчє ? Чи у нас крадії яєць все ******** у підсумку?
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20.07.2025 21:58 Ответить
да у нас тих шахедів по полях валяється, що бери на шару, клеем корпус зклеїв і готовий шахед...
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20.07.2025 22:03 Ответить
Де наш Нептун? Чого їх так мало виробляють? Вже б давно наклепали їх сотнями, та модернізували б до крилатої ракети на 2500км. Стільки цілей на рф не бомблено, які просятся щоб по них в'їбали.
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20.07.2025 21:59 Ответить
Але ж у нас є виробництво більше 1 млн дронів, чи навіть 10 млн за словами міністрів, президента. У нас є паляниця, бобер, пекло, трембіта, довгий Нептун тощо.
Чи насправді нічого немає?
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20.07.2025 22:20 Ответить
 
 