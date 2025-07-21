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Новини Атака безпілотників на Харків
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У Харкові пролунали вибухи, місто під атакою БпЛА

шахеди

В ніч на 21 липня росіяни атакують Харків ударними безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ігор Терехов.

"У Харкові вибух! Розпочалася масована атака з повітря на місто - на Харків сунуть ворожі бойові дрони. Перший приліт - попередньо у Київському районі", - написав він.

Внаслідок атак спалахнула велика пожежа.

Нагадаємо ввечері 20 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: Готувала ракетну атаку ворога по Харківській мерії: СБУ затримала інформаторку РФ

Автор: 

безпілотник (4563) Харків (5792) Шахед (1319) Харківська область (1325) Харківський район (447) війна в Україні (5326)


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Сраний Білгород не можуть розбомбити досі - тому , що укро влада російськи агенти, і чекають коли Харків захоплять кацапи.
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21.07.2025 01:47 Відповісти
 
 