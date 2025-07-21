У Харкові пролунали вибухи, місто під атакою БпЛА
В ніч на 21 липня росіяни атакують Харків ударними безпілотниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ігор Терехов.
"У Харкові вибух! Розпочалася масована атака з повітря на місто - на Харків сунуть ворожі бойові дрони. Перший приліт - попередньо у Київському районі", - написав він.
Внаслідок атак спалахнула велика пожежа.
Нагадаємо ввечері 20 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
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stanis nasvaiko
показати весь коментар21.07.2025 01:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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