У Харкові пролунали вибухи, місто під атакою БпЛА

В ніч на 21 липня росіяни атакують Харків ударними безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ігор Терехов.

"У Харкові вибух! Розпочалася масована атака з повітря на місто - на Харків сунуть ворожі бойові дрони. Перший приліт - попередньо у Київському районі", - написав він.

Внаслідок атак спалахнула велика пожежа.

Нагадаємо ввечері 20 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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