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Готувала ракетну атаку ворога по Харківській мерії: СБУ затримала інформаторку РФ

сбу

У Харкові викрили ще одну шанувальницю РФ. Вона допомогала ворогу готувати удар по одному з підрозділів Харківської міськради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Фігурантка готувала новий удар рашистів по локації одного з підрозділів міськради. Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки.

За матеріалами справи, агенткою РФ виявилася 45-річна місцева безробітна. Окупанти завербували її через Телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі.

Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони.

Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів.

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Контррозвідка СБУ задокументувала розвідактивність зловмисниці та затримала її за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (13131) Харків (5790) Харківська область (1303) Харківський район (445)


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Топ коментарі
+5
чергова мерзенна мерзота...
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17.07.2025 10:17 Відповісти
+4
Паспорт не громадянина і в буцегарню на 25 років а потім на обмін
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17.07.2025 10:22 Відповісти
+3
З повною конфіскаціє майна.
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17.07.2025 10:24 Відповісти
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чергова мерзенна мерзота...
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17.07.2025 10:17 Відповісти
Це місто переформатовує свідомість, мої однокурсники (після трьох десятків років проживання там) весною 2014 року по телефону таке несли що на голову не налазило і зараз мало що змінилося в їхніх головах.
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17.07.2025 10:34 Відповісти
Тому висновки ніхто не хоче робити, як завжди какая разніца, хоча зрозуміло, там де присутня росцерква, язик, рос дух, то очікуйте прихід росіян і з ними- бомби, ракети. Хахли чомусь думають, що кацабня дасть їм жити, та ніфіга, заселить ними сибір от і все, а на окупованих землях буде жити роснечесть!
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17.07.2025 10:54 Відповісти
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17.07.2025 10:20 Відповісти
Паспорт не громадянина і в буцегарню на 25 років а потім на обмін
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17.07.2025 10:22 Відповісти
З повною конфіскаціє майна.
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17.07.2025 10:24 Відповісти
Я її труси не носитиму. І тапки теж.
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17.07.2025 10:40 Відповісти
Продай на mailto:avito@ru avito@ru, там таке лайно *******.
Та купиш пару Мавиків для ЗСУ.
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17.07.2025 10:54 Відповісти
Нє імєєтє права! - скаже воно.
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17.07.2025 10:37 Відповісти
Жіть нє на чьто ! Стерво, інші жити не хочуть ? Це ж те саме, що ввечорі з ножем накинутись на перехожого. Невже в мізках таке порівняння не з'являється ???
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17.07.2025 10:29 Відповісти
це масове вбивство ☹
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17.07.2025 11:30 Відповісти
РОзірвати, сволоту, навпіл
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17.07.2025 10:53 Відповісти
Майже щоденно, Захисники України, виявляють і затримують в Україні, коригувальників-убивць, упродовж всього часу, з 2022 року!!
Але оті стефанчуки+зеленський+група нікчем з Будинку Уряду, жодних змін до законодавства щодо посиленого їх покарання, так і не вносить!
Працюють, на догоду московитів! А убивства Українців, це таке…
Московські прихвостні, під час московської війни проти Мирної України, сидять в органах державної влади і знищують Українців!!!
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17.07.2025 10:55 Відповісти
Ви помітили що чомусь не ловлять корегувальників ракет по оПІ президента, Раді та кабміну?
Мабуть, так сховали що ніхто не може знайти де це все знаходиться.
Ось так потрібно маскуватись!
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17.07.2025 11:39 Відповісти
А хто ж їх піймає😂😂😂😂, вони ж Оманські🤑🤑🤑‼️‼️‼️
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17.07.2025 11:44 Відповісти
таке лайно не повинно жити в Україні ні у в'язниці, ніде 🥶
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17.07.2025 11:28 Відповісти
 
 