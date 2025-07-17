Готувала ракетну атаку ворога по Харківській мерії: СБУ затримала інформаторку РФ

У Харкові викрили ще одну шанувальницю РФ. Вона допомогала ворогу готувати удар по одному з підрозділів Харківської міськради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Фігурантка готувала новий удар рашистів по локації одного з підрозділів міськради. Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки.

За матеріалами справи, агенткою РФ виявилася 45-річна місцева безробітна. Окупанти завербували її через Телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі.

Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони.

Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів.

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Контррозвідка СБУ задокументувала розвідактивність зловмисниці та затримала її за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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