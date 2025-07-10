Шпигунство на користь ФСБ: адвоката з Київщини засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено адвоката з Київської області, який працював на російську ФСБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило слідство, за завданням спецслужб РФ він створив агентурну мережу, що діяла у Києві, Дніпрі та Одесі. Її учасники збирали інформацію про українських волонтерів і представників міжнародних організацій. Також фігурант передавав координати оборонних заводів та енергооб’єктів для коригування ракетних ударів РФ.

У січні 2025 року СБУ затримала зловмисника та його спільників. Під час обшуків у них вилучили 15 мобільних телефонів, які використовувались для зв’язку з російськими кураторами, а також інші докази співпраці з ворогом.

Суд визнав адвоката винним за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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