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Шпигунство на користь ФСБ: адвоката з Київщини засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Адвокат із Київщини отримав 15 років за шпигунство на користь ФСБ

За матеріалами Служби безпеки України, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено адвоката з Київської області, який працював на російську ФСБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило слідство, за завданням спецслужб РФ він створив агентурну мережу, що діяла у Києві, Дніпрі та Одесі. Її учасники збирали інформацію про українських волонтерів і представників міжнародних організацій. Також фігурант передавав координати оборонних заводів та енергооб’єктів для коригування ракетних ударів РФ.

У січні 2025 року СБУ затримала зловмисника та його спільників. Під час обшуків у них вилучили 15 мобільних телефонів, які використовувались для зв’язку з російськими кураторами, а також інші докази співпраці з ворогом.

Суд визнав адвоката винним за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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Автор: 

адвокат (944) СБУ (13101)


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Чому лише 15 років? Зрадники мають отримувати довічне.
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10.07.2025 17:22 Відповісти
Зрадники, тим більше в законі, повинні отримувати кулю в скроню!
Адвокатик бісів!
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10.07.2025 17:40 Відповісти
Засудять. Потім обмін. Цей покидьок навіть злякатись не встигне. Час кардинально змінювати підхід до покарання подібних елементів. Смертна кара. Інший варіант це розмінування мінних полів з мінімальними навичками. Якщо виживе, можливо через деякий час і на обмін. Це буде стимулом ретельно працювати. А роздача років з неминучим обміном це дорога в нікуди. Таких пособників кацапів є вже тисячі, і будуть ще.
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10.07.2025 17:25 Відповісти
Так шановні, він (вона) ще й адвокат, законники, біс їм в ребро!
Це треба щоб було витончена кара за зраду!
Щоб аж мурахи по шкірі від таких покарань йшли, й іншим адвокатам та нотаріусам всілякого посолу й розливу було зась зливати Україну!
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10.07.2025 17:44 Відповісти
тільки РОЗСТРІЛ
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10.07.2025 17:38 Відповісти
УВАГА ВСІМ!!!
ТАКІ ВИПАДКИ, КОЛИ АДВОКАТИ, НОТАРІУСИ ШПИГУЮТЬ НА КОРИСТЬ КРАЇНИ-АГРЕСОРА
В УКРАЇНІ ФІКСУЮТЬСЯ ВСЕ ЧАСТІШЕ!
А ТОМУ, ЗВАЖАЮЧИ НА ОСОБЛИВИЙ ТАН В УКРАЇНІ, ТІНЬОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НОТАРІУСІВ ТА АДВОКАТУРИ, ЩО ДАВНО ВЖЕ НЕ Є СЛУЖИТЕЛЯМИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ, ТРЕБА ПЕРЕГЛЯНУТИ ЇХ КІЛЬКІСТЬ ТА ЛІЦЕНЗІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ!
ЯК ПРАВИЛО, ВСІ ВОНИ СТАЮТЬ НА СТОРОНУ НЕ ЗКОНУ УКРАЇНИ, А СВОЇХ ГРОШОВИХ КЛІЄНТІВ, НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ПРАВОВУ СТОРОНУ ПИТАННЯ, А ІНКОЛИ ГОТОВІ НАВІТЬ НА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ!
ТОМУ, КОЖЕН З НИХ Є ВЖЕ ПОТЕНЦІЙНИМ АГЕНТОМ АРМІЇ РФ,
ТАК ЯК НЕ СПОВІДУЄ НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНИ,
А КЕРУЄТЬСЯ ЛИШЕ ПИТАННЯМ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ!
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10.07.2025 17:39 Відповісти
Якщо порахувати у процентному відношенні то зрадників серед депутатів ВР виявиться набагато більше.Та й шкоди вони заподіяли набагато більше ніж адвокати. А якщо підрахувати скільки зрадників серед "Слуг народу" то доведеться взагалі заборонити цю партію як ОПЗЖ
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10.07.2025 19:30 Відповісти
 
 