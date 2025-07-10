Шпигунство на користь ФСБ: адвоката з Київщини засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ
За матеріалами Служби безпеки України, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено адвоката з Київської області, який працював на російську ФСБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як встановило слідство, за завданням спецслужб РФ він створив агентурну мережу, що діяла у Києві, Дніпрі та Одесі. Її учасники збирали інформацію про українських волонтерів і представників міжнародних організацій. Також фігурант передавав координати оборонних заводів та енергооб’єктів для коригування ракетних ударів РФ.
У січні 2025 року СБУ затримала зловмисника та його спільників. Під час обшуків у них вилучили 15 мобільних телефонів, які використовувались для зв’язку з російськими кураторами, а також інші докази співпраці з ворогом.
Суд визнав адвоката винним за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
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Адвокатик бісів!
Це треба щоб було витончена кара за зраду!
Щоб аж мурахи по шкірі від таких покарань йшли, й іншим адвокатам та нотаріусам всілякого посолу й розливу було зась зливати Україну!
ТАКІ ВИПАДКИ, КОЛИ АДВОКАТИ, НОТАРІУСИ ШПИГУЮТЬ НА КОРИСТЬ КРАЇНИ-АГРЕСОРА
В УКРАЇНІ ФІКСУЮТЬСЯ ВСЕ ЧАСТІШЕ!
А ТОМУ, ЗВАЖАЮЧИ НА ОСОБЛИВИЙ ТАН В УКРАЇНІ, ТІНЬОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НОТАРІУСІВ ТА АДВОКАТУРИ, ЩО ДАВНО ВЖЕ НЕ Є СЛУЖИТЕЛЯМИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ, ТРЕБА ПЕРЕГЛЯНУТИ ЇХ КІЛЬКІСТЬ ТА ЛІЦЕНЗІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ!
ЯК ПРАВИЛО, ВСІ ВОНИ СТАЮТЬ НА СТОРОНУ НЕ ЗКОНУ УКРАЇНИ, А СВОЇХ ГРОШОВИХ КЛІЄНТІВ, НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ПРАВОВУ СТОРОНУ ПИТАННЯ, А ІНКОЛИ ГОТОВІ НАВІТЬ НА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ!
ТОМУ, КОЖЕН З НИХ Є ВЖЕ ПОТЕНЦІЙНИМ АГЕНТОМ АРМІЇ РФ,
ТАК ЯК НЕ СПОВІДУЄ НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНИ,
А КЕРУЄТЬСЯ ЛИШЕ ПИТАННЯМ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ!